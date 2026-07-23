Reggina, dopo il silenzio è pronto il ‘botto’: sarà raffica di annunci

Dal lungo silenzio alla conferenza fiume di lunedì scorso, durante la quale il patron della Reggina Claudio Lotito ha affrontato numerosi argomenti. La tifoseria amaranto era rimasta in attesa, divisa tra un pizzico di preoccupazione e il desiderio di conoscere il futuro del club. Sentimenti che, dopo la presentazione del nuovo progetto, si sono trasformati in un entusiasmo travolgente.

Adesso la curiosità è tutta rivolta alla squadra che verrà. Anche sul mercato la strategia potrebbe essere simile a quella adottata prima della conferenza: poche dichiarazioni, lavoro lontano dai riflettori e poi una lunga serie di annunci. Le ufficializzazioni dovranno necessariamente arrivare a breve, considerando che la prossima settimana è previsto l’inizio della preparazione.

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Le certezze sono rappresentate dal direttore sportivo Giancarlo Romairone e dal tecnico Marco Marchionni, quast’ultimo ha firmato nella giornata di ieri. A questi si aggiungono tanti calciatori, Under e Over, che avrebbero già raggiunto un accordo con il club. Nomi come Giuliano Alma, Giuseppe Rotulo, Michele Guida, Alberto Acquadro e Mady Abonckelet hanno già acceso la fantasia della tifoseria amaranto, ce ne saranno sicuramente altri. Facile immaginare che, quando la società deciderà di rompere il silenzio, l’annuncio sarà fragoroso. Più che un singolo colpo, potrebbe arrivare una vera e propria raffica di ufficializzazioni.