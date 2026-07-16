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Reggio, il Consiglio Comunale torna ‘a casa’: fissata la data della prossima riunione

Dopo il debutto all'Arena, si rientra a Palazzo San Giorgio. 6 i punti all'ordine del giorno

16 Luglio 2026 - 17:41 | di Eva Curatola

Consiglio Comunale Arena

Dopo lo storico debutto all’aperto, nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, la massima assise cittadina si prepara a fare ritorno tra le mura amiche di Palazzo San Giorgio. Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco Francesco Cannizzaro, a margine della recente e strategica conferenza programmatica sul piano di depurazione per la Città Metropolitana.

La data da segnare sul calendario è lunedì 20 luglio, giorno in cui i consiglieri torneranno a sedersi negli scranni dell’Aula “Pietro Battaglia” per affrontare una seduta operativa che farà entrare ancora più nel vivo la nuova macchina amministrativa.

Sei punti all’ordine del giorno: si insediano le Commissioni

Se la prima seduta all’Arena ha avuto un forte sapore di solennità e partecipazione popolare, il consiglio del 20 luglio si preannuncia denso di concretezza burocratica e politica. Sono sei i punti all’ordine del giorno fissati per la riunione.

Tra gli adempimenti più importanti spicca l’insediamento formale delle Commissioni consiliari permanenti. Un passaggio cruciale per l’amministrazione guidata da Cannizzaro: le commissioni rappresentano il vero e proprio motore istruttorio del Comune, il luogo in cui i regolamenti, i bilanci, i piani urbanistici e le delibere vengono analizzati, discussi e limati prima di approdare al voto finale dell’aula.

Con l’attivazione dei singoli tavoli di lavoro – dal bilancio all’ambiente, dai lavori pubblici alle politiche sociali – la macchina amministrativa di Palazzo San Giorgio potrà viaggiare a pieno regime.

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