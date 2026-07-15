Basket, Viola: vicinissimi al verdetto per il ripescaggio in Serie B Nazionale

La lunga attesa sta per terminare. Domani, giovedì 16 luglio, potrebbe arrivare l’ufficialità del ripescaggio della Viola Reggio Calabria in Serie B Nazionale. Il Consiglio federale della FIP si riunirà a Roma e, salvo sorprese, dovrà ratificare la graduatoria che vede la società neroarancio al primo posto tra le squadre aventi diritto. La Federazione ha confermato la riunione attraverso il proprio sito ufficiale.

La notizia potrebbe arrivare già intorno all’ora di pranzo. Sarebbe il passaggio formale atteso dalla dirigenza e dai tifosi dopo giorni di indiscrezioni e calcoli regolamentari. La Viola avrebbe superato la concorrenza grazie alla regolarità della domanda presentata e al possesso dei requisiti richiesti dalla FIP.

Capitolo panchina: Carrea in pole

L’ufficialità del ripescaggio dovrebbe provocare una serie di annunci a catena. Il primo riguarda la guida tecnica della squadra. Il candidato principale è Michele Carrea, allenatore milanese classe 1982. La società neroarancio avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il tecnico, il quale ha dato la propria disponibilità ad accettare l’incarico. L’accordo resta subordinato alla conferma della partecipazione al prossimo campionato di Serie B Nazionale. Carrea ha allenato piazze importanti come Biella, Pistoia e Treviglio.

Il nuovo ruolo di Cadeo

È previsto anche il passaggio di Giulio Cadeo al ruolo di supervisore del settore giovanile. Dopo aver guidato la prima squadra, l’allenatore dovrebbe quindi continuare a lavorare nel progetto neroarancio con un incarico dedicato alla crescita dei giovani. Il conto alla rovescia è iniziato. Manca ormai un solo giorno alla notizia più attesa dell’estate dai tifosi della Viola.