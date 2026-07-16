Calcio Giovanile: l’Academy Ivan Castiglia cede Torchitti al Grosseto

Giornata importante per la Football Academy Ivan Castiglia. Mercoledì 15 luglio, Domenico Torchitti, giovane calciatore classe 2011, ha firmato con l’U.S. Grosseto. Il ragazzo conclude così il percorso svolto all’interno del settore giovanile diretto dall’ex calciatore amaranto Ivan Castiglia. Dopo essere stato visionato, Torchitti è stato scelto dalla società toscana, neopromossa nel campionato di Serie C e con una lunga storia nel calcio professionistico italiano.

La soddisfazione di Ivan Castiglia

Grande soddisfazione è stata espressa sui social da Ivan Castiglia, che ha sottolineato il lavoro svolto dal giovane atleta e dallo staff dell’Academy. “Siamo orgogliosi di annunciare che Domenico Torchitti, ha firmato con l’U.S. Grosseto. Questo traguardo è il risultato di impegno, sacrificio e passione, valori che ogni giorno cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi dentro e fuori dal campo. A Domenico facciamo i nostri più sinceri complimenti e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura. Siamo certi che continuerà a crescere con la stessa determinazione che lo ha portato fin qui“.

Per Torchitti si apre adesso una nuova esperienza calcistica, con l’opportunità di proseguire il proprio percorso di crescita all’interno del settore giovanile del Grosseto.

L’Academy Ivan Castiglia intanto informa che lunedi 27 luglio partiranno gli Open Day per i nati negli anni 2012-2013-2014 presso la struttura di Parco Longhi Bovetto a Valanidi alle ore 18,30. Campionato Under 15 regionale, Campionato Under 14 Elite. Prenotazione obbligatoria al numero 346.7696474.