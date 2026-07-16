Dramma sfiorato a Gallico Marina: barca si ribalta in mare, due pescatori tratti in salvo

Due persone del posto hanno sfidato il buio e le correnti per soccorrere i malcapitati, prima dell'arrivo della Guardia Costiera

Una serata che rischiava di trasformarsi in un vero e proprio dramma, ha avuto, invece, il suo lieto fine. Due uomini, finiti in mare dopo il ribaltamento della loro imbarcazione, lungo la costa di Gallico Marina, sono stati salvati dalla prontezza di due ragazze, al coraggio di due cittadini reggini e al tempestivo intervento della Guardia Costiera.

L’allarme nel buio

Tutto è iniziato nella fitta oscurità della sera, quando una ragazza e la sua amica, che si trovavano sulla spiaggia di Gallico Marina, hanno avvertito distintamente delle urla disperate. Qualcuno, invisibile nel buio, gridava “aiuto”.

La visibilità era quasi nulla: l’unico punto di riferimento per le giovani era la debole luce di una barca, situata ad una distanza tale da rendere impossibile capire immediatamente cosa stesse accadendo. Capendo la gravità della situazione, una delle due ha allertato immediatamente alcuni conoscenti del posto per organizzare i primi soccorsi.

Il salvataggio: una corsa contro il tempo e le correnti

L’imbarcazione, non si sa ancora per quale motivo, forse uno sfortunato incidente, si è ribaltata, scaraventando in acqua i due occupanti. Uno dei diportisti era cardiopatico, un dettaglio che rendeva ogni minuto di permanenza in acqua gelida un rischio.

A raccogliere l’allarme e a fiondarsi in mare sono stati due reggini, Giuseppe Polimeni e Francesco Saraceno. I due soccorritori hanno dovuto lottare contro la forte corrente marina che minacciava di trascinare via i naufraghi e ostacolava le operazioni di avvicinamento. Nonostante il pericolo evidente, Polimeni e Saraceno sono riusciti a raggiungere i due uomini in acqua e, con non poca difficoltà, metterli in salvo.

Le operazioni di recupero sono state completate con successo grazie all’arrivo dei militari della Guardia Costiera, allertati nel frattempo. I soccorritori e le forze dell’ordine hanno lavorato in perfetta sinergia per riportare a riva i due malcapitati.

Una vicenda che si è conclusa nel migliore dei modi solo grazie alla straordinaria catena di solidarietà e al coraggio di chi non ha esitato a rischiare la propria vita per salvarne un’altra.