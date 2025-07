Platì, Giovanni Sarica è il nuovo Sindaco Facente Funzioni dopo la decadenza di Sergi

In qualità di Vicesindaco di Platì, desidero informare la comunità che, a seguito della sentenza di decadenza del Sindaco Rosario Sergi, assumerò il ruolo di Sindaco Facente Funzioni fino alle prossime elezioni.

Desidero innanzitutto ringraziare il Sindaco Sergi per il suo instancabile impegno e dedizione verso il nostro Comune. La sua passione per Platì e il suo costante lavoro per il benessere della comunità sono stati esemplari, e il suo operato lascerà un segno profondo per il futuro.

Affronto questa nuova avventura con senso del dovere, responsabilità, serietà e rispetto. Sono consapevole delle sfide che ci attendono e intendo onorare il ruolo che mi è stato assegnato, garantendo un periodo di transizione sereno e costruttivo.

Il mio obiettivo sarà quello di continuare a servire la comunità di Platì, ascoltando le esigenze dei cittadini e collaborando con tutti i membri della giunta e del cosiglio comunale. Invito tutti i cittadini a rimanere uniti e partecipativi in questo momento di cambiamento.

Concludo augurando a tutti un futuro prospero e ricco di opportunità per il Comune di Platì.