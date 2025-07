Reggio, addio all’ex polveriera. Marino: ‘Giornata storica. Risultato importante per l’amministrazione’ – FOTO

Il Presidente di Un mondo di mondi sottolinea anche l'importanza dell'equa dislocazione abitativa delle famiglie rom sul territorio, al fine di non incappare in nuovi ghetti

Si sono concluse le operazioni di sgombero dell’ex Polveriera nel quartiere di Ciccarello a Reggio Calabria. Un’area storicamente occupata da baracche e abitazioni di fortuna, che per oltre 70 anni ha rappresentato uno dei simboli del degrado abitativo in città.

Forze dell’Ordine, tecnici, associazioni e operatori hanno lavorato in sinergia per garantire il regolare svolgimento delle attività, monitorando ogni fase con attenzione. Tra i presenti anche l’associazione “Un Mondo di Mondi”, impegnata da anni a Reggio Calabria nella tutela dei diritti delle persone che vivono in condizioni di disagio abitativo.

Leggi anche

Il presidente Giacomo Marino, ai microfoni di CityNow, ha sottolineato l’importanza del momento:

“Il ghetto più vecchio della città finisce oggi. È una giornata storica per Reggio Calabria e per l’amministrazione Falcomatà che, dal 2018, ha avviato questa operazione. Dopo sette anni si chiude comunque un percorso positivo di superamento del ghetto”.

Le operazioni hanno consentito il ricollocamento di 32 famiglie. L’ultimo nucleo familiare interessato, composto da madre e figlia, ha ricevuto un alloggio a Gallico. Tuttavia, come spiegato da Marino, è già stata avviata una richiesta di cambio alloggio per garantire una soluzione che rispetti pienamente i criteri di equa dislocazione abitativa.

“A Gallico è stato assegnato un buon alloggio – ha aggiunto Marino – ma lì purtroppo ci sono molte famiglie Rom. Per questo l’avvocato della signora ha già chiesto un cambio casa. Rimane comunque un’operazione storica e importante per la città, perché oggi si supera il ghetto più vecchio di Reggio”.

Un’operazione lunga, partita sette anni fa, che chiude definitivamente una pagina difficile della città.