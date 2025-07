Reggio e Gaza unite da un filo invisibile, Fadi Thabet a CityNow: ‘Racconto la nostra realtà’

Ogni scatto è una ferita. Ogni immagine, un grido che attraversa il mare per chiedere aiuto.

C’è un filo invisibile che lega Reggio Calabria a Gaza. Non si vede, ma si sente. Corre attraverso gli occhi di chi guarda le foto di Fadi Thabet, fotografo palestinese che da anni documenta la vita sotto assedio nella Striscia. Fame, povertà, paura, ma anche dignità, resistenza, umanità.

Fino al 5 agosto, al Parco Ecolandia, la sua mostra è aperta su prenotazione. È un viaggio duro, fatto di immagini senza filtri, che parlano di bambini senza cibo, di madri senza futuro, di uomini che scavano pozzi per trovare acqua.

“La storia che voglio trasmettere tramite le immagini è la realtà – ha raccontato Thabet in un’intervista esclusiva a CityNow . Una vera storia umanitaria. Cerchiamo di far sapere al mondo cosa sta succedendo a Gaza. Siamo un popolo che vuole vivere, che ha subito ingiustizie e traumi. Ci rivolgiamo ai Paesi moderni, a quelli che hanno sottoscritto gli accordi di Ginevra sui diritti dei bambini, delle donne, degli anziani”.

Le immagini in mostra sono anche un omaggio ai tanti fotografi e giornalisti che hanno perso la vita nel tentativo di raccontare ciò che accade a Gaza:

La mostra a Reggio Calabria non è solo arte e denuncia, ma anche solidarietà concreta. Grazie al sostegno della collaboratrice Amira Abu Hamra e dei partner italiani, il ricavato sarà devoluto al progetto “Un pasto per Gaza”, iniziativa che garantisce cibo e acqua potabile a bambini, orfani e sfollati che vivono nelle tende.

Fadi, attraverso i microfoni di CityNow, lancia infine un appello al Governo italiano:

“Sto chiedendo un gesto umanitario. Che mi accolgano in Italia, il Paese della bellezza e dell’arte. Chiedo asilo per me e la mia famiglia, per poter continuare a raccontare questa realtà in modo libero e sicuro”.