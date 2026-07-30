Calcio a 5: altra importante conferma per la Cadi Antincendi Futura

La Cadi Antincendi ufficializza il rinnovo di Simone Minnella, laterale classe 1999, che continuerà a indossare la maglia del team che verrà allenato da mister Sylvio Rocha. L’accordo, in realtà, era stato definito già nel corso della scorsa stagione, precisamente durante la fase di recupero del calciatore da un infortunio, complice la massima fiducia del club verso il calcettista, serio forte e preparato. La società ha sempre dimostrato di credere fermamente nelle sue potenzialità.

Oggi, a recupero completato, con larga parte di stagione in auge dopo il recupero stesso nell’annata agonistica appena trascorsa, Minnella si presenta al via della nuova stagione scalpitante. Esperienza, scatto e dirompenza lo rendono un valore aggiunto per il gruppo, un elemento capace di fare la differenza in qualsiasi momento della partita. Laterale moderno, veloce, tecnico e spettacolare, gioca con disinvoltura sia in fase offensiva che difensiva. Terza stagione consecutiva, quarta con la maglia giallo-blu:La sua capacità di inserirsi negli spazi e di collaborare con i compagni lo rende un tassello fondamentale per l’equilibrio della squadra.