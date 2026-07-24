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Reggio, l’assessore Caridi: ‘Completata la pulizia delle vasche del Waterfront’

"Un altro passo per rendere Reggio Calabria sempre più curata, accogliente e vivibile" le parole di Caridi

24 Luglio 2026 - 08:26 | di Redazione

Waterfront rc pulizia

“È stata completata la pulizia delle vasche del Waterfront, un intervento che restituisce decoro e valorizza uno degli spazi più rappresentativi della nostra città”.

Queste le parole in un post sui propri canali social dell’assessore del Comune di Reggio Calabria Antonino Caridi.

Waterfront rc pulizia come era

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“Un altro passo – conclude Caridi – per rendere Reggio Calabria sempre più curata, accogliente e vivibile”.

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