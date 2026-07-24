Reggio, l’assessore Caridi: ‘Completata la pulizia delle vasche del Waterfront’
"Un altro passo per rendere Reggio Calabria sempre più curata, accogliente e vivibile" le parole di Caridi
24 Luglio 2026 - 08:26 | di Redazione
“È stata completata la pulizia delle vasche del Waterfront, un intervento che restituisce decoro e valorizza uno degli spazi più rappresentativi della nostra città”.
Queste le parole in un post sui propri canali social dell’assessore del Comune di Reggio Calabria Antonino Caridi.
“Un altro passo – conclude Caridi – per rendere Reggio Calabria sempre più curata, accogliente e vivibile”.
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