Ritrovato il corpo di Cavallari, nella squadra di soccorso anche due sommozzatori di Reggio
A oltre un mese di ricerche è stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella
04 Agosto 2026 - 14:54 | di Redazione
E’ stato individuato il corpo di Luigi Cavallari, marito di Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso.
Le ricerche erano proseguite senza sosta per settimane, coinvolgendo squadre di soccorso e volontari.
Il cadavere è stato individuato questa mattina nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, dove l’uomo risultava disperso dallo scorso 27 giugno.
Nella squadra che ha individuato il corpo del dottor Cavallari, anche due sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. Impegnato dallo scorso 29 giugno, il personale specialista per il soccorso acquatico del comando di Reggio, si è avvicendato per il proseguo delle ricerche.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie