Attraversa lo Stretto di Messina a 80 anni: quattordicesima impresa per Nello Ambra

Un esempio di passione, tenacia e vitalità. La forza di volontà non ha età

Ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina all’età di 80 anni, portando a termine la sua quattordicesima traversata.

Protagonista è il nisseno Nello Ambra, che lo scorso 2 agosto ha preso parte alla 62esima Traversata dello Stretto, nuotando con la bandiera della Fidas Caltanissetta.

La traversata di Nello Ambra

Ambra, presidente del comitato di quartiere San Luca e da anni impegnato anche nella promozione della donazione del sangue, ha legato ancora una volta la sfida sportiva all’attività di sensibilizzazione sociale.

Per l’assessore comunale allo Sport di Caltanissetta, Toti Petrantoni, il traguardo raggiunto da Ambra rappresenta “un esempio di passione, tenacia e vitalità” e dimostra come “la forza di volontà e la costanza non abbiano età”.