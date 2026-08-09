Lavori al Ponte Calopinace, Cannizzaro: ‘Nessuna pausa, si andrà avanti in continuità’ – VIDEO
"Avevamo annunciato che i lavori si sarebbero fermati per la pausa estiva per volontà dell'azienda. Le squadre si alterneranno quindi non ci sarà nessuna pausa" così il sindaco
09 Agosto 2026 - 14:53 | di Redazione
“Buongiorno, buona domenica, anzi buon pranzo domenicale vista l’ora. Io sono qui al Ponte Calopinace perché sono venuto a salutare gli operatori che stanno lavorando senza soluzione di continuità. Ho portato anche loro una granita, visto le temperature elevate, e sono molto contento perché i lavori stanno andando avanti spediti”.
Queste le parole in un video pubblicato sui canali social del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che prosegue:
“Nessuna pausa, si andrà avanti in continuità”
“Avevamo annunciato che si sarebbero fermati per la pausa estiva per volontà dell’azienda. Le squadre si alterneranno quindi non ci sarà nessuna pausa, si andrà avanti in continuità fino al 9 di ottobre quando inaugureremo tutti assieme questa straordinaria opera. Vi volevo semplicemente aggiornare, augurare buona domenica e ne approfitto per ricordarvi che stasera alle 20 ci vediamo tutti sul Lungomare per la serata conclusiva del Vinitaly. A stasera”.
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