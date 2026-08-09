Lavori al Ponte Calopinace, Cannizzaro: ‘Nessuna pausa, si andrà avanti in continuità’ – VIDEO

“Buongiorno, buona domenica, anzi buon pranzo domenicale vista l’ora. Io sono qui al Ponte Calopinace perché sono venuto a salutare gli operatori che stanno lavorando senza soluzione di continuità. Ho portato anche loro una granita, visto le temperature elevate, e sono molto contento perché i lavori stanno andando avanti spediti”.