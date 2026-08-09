Cardeto, tutto pronto per la XXI edizione della ‘Festa della Birra’: il programma
Il 12 agosto torna a Cardeto la Festa della Birra con musica, buon cibo, ottima birra e il boccale in ceramica personalizzato
09 Agosto 2026 - 15:11 | Comunicato Stampa
Ritorna l’appuntamento dell’anno: Cardeto apre le porte alla 21° edizione della Festa della Birra.
È tutto pronto per regalarvi una serata all’insegna della musica, del buon cibo e dell’ottima birra!
Anche quest’anno, riceverete in omaggio il boccale in ceramica personalizzato da Supra e Sutta, distribuito fino ad esaurimento scorte.
Ci vediamo il 12 agosto, dalle ore 21:00, a Cardeto. Vi aspettiamo per brindare insieme, non mancate!
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