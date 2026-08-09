Vinitaly conquista Reggio: Lungomare pieno, entusiasmo e una città che cambia volto

Buona la prima, anzi molto di più. Vinitaly and the City ha conquistato Reggio Calabria, trasformando il Lungomare Falcomatà in un grande spazio aperto dedicato al vino, ai sapori e alle eccellenze calabresi.

La prima serata della manifestazione ha fatto registrare un autentico pienone, con migliaia di persone lungo il “chilometro più bello d’Italia” e una partecipazione continua fino a tarda sera.

Tanti reggini, ma anche turisti italiani e stranieri, hanno affollato gli stand e le cinque isole dedicate ai territori calabresi, partecipando alle degustazioni, ai cooking show, agli incontri e agli appuntamenti musicali.

Un colpo d’occhio importante per una città che, per una sera, ha mostrato un volto diverso: vivo, ordinato, accogliente e capace di ospitare un evento di caratura nazionale.

Lungomare pieno e organizzazione promossa

Uno degli aspetti che ha maggiormente caratterizzato la prima serata è stata la macchina organizzativa.

Spazi ben distribuiti, aree dedicate alle diverse province, percorsi per le degustazioni, zone riservate ai talk e ai cooking show, musica e intrattenimento hanno permesso al pubblico di vivere la manifestazione muovendosi lungo tutto il Lungomare.

E la risposta è stata immediata.

Dalle prime ore della sera gli stand sono stati presi d’assalto. Bicchieri, sacchette, degustazioni e tanta curiosità hanno accompagnato una lunga passeggiata tra le produzioni vitivinicole della Calabria.

Non soltanto vino. Vinitaly and the City ha messo insieme enogastronomia, cultura, spettacolo e promozione del territorio, con il Museo Archeologico Nazionale e lo Stretto a costruire una cornice difficilmente replicabile altrove.

Il risultato è stato un Lungomare pieno e una città attraversata da un entusiasmo evidente.

Reggio dimostra di poter ospitare i grandi eventi

Ma il dato più significativo della prima serata va probabilmente oltre il numero dei visitatori.

Vinitaly and the City ha restituito per qualche ora una nuova immagine di Reggio Calabria.

Una città capace di accogliere migliaia di persone, di valorizzare il proprio Lungomare e di mettere insieme produzioni locali, turismo, cultura e spettacolo dentro un unico grande evento.

È anche questa la fotografia che rimane della serata inaugurale: Reggio ha dimostrato di poter essere pronta per appuntamenti di questo livello e di avere tutte le caratteristiche per ospitare manifestazioni capaci di richiamare pubblico anche da fuori città e fuori regione.

Il debutto reggino di Vinitaly and the City rappresentava una scommessa. La prima risposta arrivata dal pubblico è stata forte.

E adesso c’è una seconda serata che potrebbe alzare ulteriormente l’asticella.

Vinitaly and the City, il programma di oggi

Domenica 9 agosto Vinitaly and the City riparte con un nuovo lungo programma tra Museo Archeologico Nazionale e Lungomare Falcomatà.

Al Museo si comincia alle 20 con la masterclass dedicata al Greco di Bianco DOC, seguita alle 21 dall’incontro sul “fattore umano” come variabile del terroir e alle 22 dall’appuntamento dedicato alla Basilicata, tra vulcano e Mediterraneo.

Numerosi gli appuntamenti anche nelle cinque isole provinciali.

Nell’area dedicata a Reggio Calabria, dalle 20.15 spazio al Palizzi IGP e ai vini dell’estremo Sud, quindi al Consorzio di Bivongi, alle Donne del Vino, alla viticoltura eroica di Palizzi e, dalle 22.30, alla Locride IGP.

Ricco anche il programma dei cooking show reggini: mousse di ricotta dell’Aspromonte, il piatto dedicato alla tradizione pastorale dell’Area Grecanica, la pizzata con cucurci, la smujicata di alici alla roccellese, il biscuit con pistacchio e bergamotto e, alle 22.30, lo shakerato al bergamotto di Reggio Calabria.

Tra gli altri appuntamenti della serata anche il confronto “Giovani e innovazione: il lavoro che cambia”, in programma alle 20 nell’Isola Catanzaro, con la partecipazione, tra gli altri, del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, del sindaco Francesco Cannizzaro e degli assessori regionali Giovanni Calabrese e Gianluca Gallo.

Serena Brancale, il gran finale all’Arena dello Stretto

Ma l’appuntamento destinato a richiamare il pubblico delle grandi occasioni sarà quello delle 22.30 all’Arena dello Stretto.

Sul palco salirà Serena Brancale, che torna a Reggio Calabria dopo il grande successo dello scorso anno.

Il concerto sarà a ingresso libero e rappresenterà il gran finale della prima edizione reggina di Vinitaly and the City.

Un ritorno particolarmente atteso dopo il bagno di folla del 2025, quando l’artista pugliese aveva trascinato il pubblico del Lungomare con il suo repertorio tra pop, soul, jazz e sonorità mediterranee.

Prima del concerto tornerà anche la diretta di Rai Radio 2, dalle 20 alle 22.

Dopo una prima serata che ha acceso il Lungomare e riempito il centro cittadino, Reggio si prepara quindi al secondo atto.

Vinitaly and the City ha già vinto la sua prima scommessa: portare migliaia di persone sul Lungomare e mostrare una Reggio Calabria viva, attrattiva e pronta a giocare la partita dei grandi eventi.