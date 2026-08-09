Vinitaly and the City, Cannizzaro: ‘Ci candidiamo già ad ospitare la seconda edizione’

“Sono molto orgoglioso da sindaco di questa città perché credo di esprimere l’orgoglio in questo momento di tutti i reggini che ospitano una straordinaria manifestazione. Lo sarò domani sera quando tutto andrà bene, perché sono certo del successo che riscontreremo. Per questo ci candidiamo già ad ospitare la seconda edizione”.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, intervenuto alla kermesse “Vinitaly and the City“.

“Vogliamo già immaginare una serie di iniziative di carattere internazionale”

“Chiaramente – prosegue Cannizzaro – in questo anno però che attenderemo la seconda edizione non ci fermeremo perché con la mia squadra vogliamo già immaginare una serie di iniziative di carattere internazionale. Ho sempre detto, che lavorerò tutti i giorni con la mia squadra per normalizzare la città, per garantire i servizi essenziali e primari ma non perderò nemmeno un giorno di lavoro affinché Reggio possa essere conosciuta al mondo. Per questo ci siamo candidati, per questo i cittadini ci hanno dato la loro fiducia: per raccontare al mondo le bellezze, le potenzialità, l’acqua più bella del mondo, gli alberi più belli del mondo, il lungomare più bello del mondo, la gente più bella del mondo che sono i calabresi e le calabresi. Che quando si sentono coinvolte anche da iniziative di carattere internazionale col marchio del Vinitaly come queste, si sentono ancora di più orgogliosi. E ci incentivano ad andare avanti perché evidentemente siamo sulla strada giusta, io credo che stasera dimostriamo di essere sulla direzione giusta”.

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“È solo l’inizio di una lunga serie di attività”

“Ho tentato in questi anni da legislatore, da amministratore, di fare le cose che dico. Tutti i giorni lancio delle sfide, è uno stimolo a me stesso, alla mia squadra, quindi per fissarsi gli obiettivi e poi raggiungerli credo che non ci sia soddisfazione più grande per un sindaco e un amministratore. Quindi noi siamo anche un po’ provocatori di noi stessi per ambire a cose di primo livello. e noi quando con Gianluca Gallo e Roberto Occhiuto abbiamo candidato il lungomare più bello d’Italia ad ospitare il Vinitaly era comunque una scommessa, poi ci abbiamo lavorato e oggi siamo qui a viverci questo momento, ma vi posso assicurare che è solo l’inizio di una lunga serie di attività che porteremo Reggio veramente nel cuore del mondo”.

“Una Reggio che rinasce, che risorge, che cambia passo

“Una Reggio che rinasce, che risorge, che cambia passo, una Reggio che comunque si dovrà ritagliare lo spazio che merita, non solo nel sud del paese, ma noi siamo nel cuore del Mediterraneo, non lo dimentichiamo. Noi siamo Reggio Calabria, ed essendo Reggio Calabria nel cuore del Mediterraneo il merito è soltanto del buon Dio che ci ha regalato questa grande e straordinaria opportunità: a noi il compito di valorizzarla e proiettarla al futuro. Siamo qui per questo. Siamo nel cuore del Mediterraneo? Sì. Abbiamo una delle città più belle al mondo, per il sindaco la più bella del mondo? Sì. Abbiamo il chilometro più bello d’Italia, io dico del mondo? Sì. Possiamo lavorare affinché questo chilometro diventino 5, perché magari tra qualche settimana apriremo un tratto di strada che si chiama il Ponte Calopinace e che collegherà il centro della città con un’altra straordinaria parte di città che è un po’ più a sud, che è una costa straordinaria, oggi poco curata ma sarà rilanciata. Il sindaco qualche giorno fa addirittura ha lanciato non più il chilometro più bello d’Italia, ma i 5 chilometri più belli d’Italia. Noi dobbiamo pensare in grande, dobbiamo essere ambiziosi perché lo merita il Reggio, noi ci impegneremo chiaramente a fare quello che abbiamo già detto. Sono fortunato di avere una squadra di governo di primo livello, un consiglio comunale giovane, dinamico, fatto di ragazzi, ragazze, preparati, formati, che chiaramente mi daranno una mano a raggiungere questi obiettivi. E faremo sicuramente sentire orgogliosi tutte le reggine e i reggini, non solo quelli che ci hanno sostenuto ma anche coloro i quali si dovranno ricredere che questa è una classe dirigente all’altezza del ruolo“.

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