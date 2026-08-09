Reggio, Caprì: ‘Con l’ultimo spettacolo si è conclusa una pagina della mia vita artistica’

“Con lo spettacolo di ieri sera per me si è conclusa con largo anticipo la stagione e forse anche una pagina della mia vita professionale e artistica”.

Sono queste le parole del comico e imitatore reggino Pasquale Caprì, che prosegue:

“Devo necessariamente fermarmi perché le mie condizioni fisiche attuali lo impongono categoricamente. Sono a dir poco amareggiato e fortemente demoralizzato ma la salute viene prima di tutto. Auguro una serena estate – conclude Caprì – a tutti voi che mi seguite con indescrivibile affetto e che non mi stancherò mai di ringraziare. Spero di ritrovarci presto“.