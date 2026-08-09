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Reggio, Caprì: ‘Con l’ultimo spettacolo si è conclusa una pagina della mia vita artistica’

"Devo necessariamente fermarmi perché le mie condizioni fisiche attuali lo impongono categoricamente" l'annuncio del comico ed imitatore reggino

09 Agosto 2026 - 16:29 | di Redazione

Reggio, Caprì: ‘Con l’ultimo spettacolo si è conclusa una pagina della mia vita artistica’

“Con lo spettacolo di ieri sera per me si è conclusa con largo anticipo la stagione e forse anche una pagina della mia vita professionale e artistica”.

Sono queste le parole del comico e imitatore reggino Pasquale Caprì, che prosegue:

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“Devo necessariamente fermarmi perché le mie condizioni fisiche attuali lo impongono categoricamente. Sono a dir poco amareggiato e fortemente demoralizzato ma la salute viene prima di tutto. Auguro una serena estate – conclude Caprì – a tutti voi che mi seguite con indescrivibile affetto e che non mi stancherò mai di ringraziare. Spero di ritrovarci presto“.

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