Vinitaly and the City, Occhiuto: ‘La Calabria mette in mostra le sue eccellenze’

“In ognuno di questi appuntamenti ogni volta vedo produttori che sono felici di mostrare le loro eccellenze in posti straordinari”.

Sono queste le parole di Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria, presente in città per la manifestazione Vinitaly and the City.

“L’hanno fatto nel museo di Sibari – prosegue Occhiuto – lo fanno qui sul miglio più bello d’Italia e la Regione deve fare questo. La Regione deve dare la possibilità alle imprese calabresi, che magari sono poco patrimonializzate, non hanno la possibilità di aggredire mercati che invece dovrebbero aggredire, di farlo con risorse regionali, che mettano in mostra le migliori eccellenze di questa bellissima regione”.

“Questo posto è davvero bellissimo”

“Una location unica? Io non lo posso dire perché io devo essere imparziale rispetto a tutte le location della Calabria. Perché la Calabria è tutta bella, ha posti straordinari in ciascuna delle cinque province. Però qui posso dire che questo posto è davvero bellissimo, uno dei più belli d’Italia, perché non lo dico io, perché ha detto D’Annunzio tanto tempo fa, dicendo che questo lungomare è appunto il chilometro più bello d’Italia. Raccontiamo, anche qui, i Bronzi di Riace e tutto quello che è contenuto nel museo, davanti al quale abbiamo inaugurato questa manifestazione. Sono molto contento di questo, molto contento anche che la Calabria dimostri di avere tanta eccellenza, tanti giovani cantine molto performanti e dimostri anche capacità organizzativa“.

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