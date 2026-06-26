Reggina, l’ex Belardi: quello che non ha funzionato, l’arrivo di Lotito e la multiproprietà

Il pensiero dell’ex Emanuele Belardi sulla Reggina e l’arrivo della nuova proprietà targata Claudio Lotito, con una intervista rilasciata a Gazzetta del Sud: “Spero che arrivi la svolta. Negli ultimi tre anni la Reggina non è mai stata in testa alla classifica perché qualcosa non è andato per il verso giusto.

Cosa non ha funzionato? Un pò tutto. Nel mercato invernale non è stato preso un attaccante da 15-20 gol e, senza un bomber, diventa difficile andare in Lega Pro. La difesa è stata la meno battuta del girone, però i risultati si costruiscono segnando.

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Lotito? Può avere un carattere discutibile, ma come dirigente è il massimo che ci sia sulla piazza. Ha preso la Salernitana in serie D, conducendola in A. Con la Lazio ha fatto lo stesso, rilevando un club indebitato: lo ha risanato, alzando diversi trofei. Il problema legato alla multiproprietà? Un acquirente credibile si trova sempre. La Reggina è una società appetibile e non credo che avrebbe difficoltà sotto questo aspetto”.