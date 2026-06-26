Calabria, Scutellà contro Occhiuto: ‘Opposizione di sfigati? Che esempio dà ai giovani?’ – VIDEO
“Se il presidente Occhiuto vuole un’opposizione silente e suddita, da questa parte non la troverà mai”: la replica della Scutellà alle parole di Occhiuto
26 Giugno 2026 - 11:13 | di Redazione
“E questi dell’opposizione, sfigati, muti!”.
Inizia con le parole del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto il video del consigliere regionale e Presidente del Gruppo consiliare ‘Movimento 5 Stelle’ Elisa Scutellà, che dalla sua pagina Facebook risponde per le rime al governatore calabrese.
“Io trovo davvero vergognoso e indecoroso che un presidente di Regione si prenda il lusso di chiamare ‘sfigati’ i propri consiglieri d’opposizione”.
Scutellà: “Occhiuto non troverà un’opposizione silente”
“Voglio dire due cose – prosegue la Scutellà – la prima: se il presidente Occhiuto vuole un’opposizione silente e suddita, da questa parte non la troverà mai”.
“Per seconda cosa – conclude la Scutellà – voglio porre al presidente Occhiuto una domanda: sei presidente di Regione, un’istituzione, che esempio pensi di dare soprattutto ai giovani che vogliono avvicinarsi alla politica? Che se c’è qualcuno che la pensa diversamente o che afferma qualcosa di diverso dev’essere classificato ‘sfigato’?
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