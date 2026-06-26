Ok al riparto del Fondo sanitario regionale, Occhiuto: ‘La Calabria non è più sfigata come prima’

“Fatevene una ragione, voi siete un po’ sfigati, ma la Calabria non è più sfigata come prima. Non lo faccio mai ma oggi me la prendo con gli sfigati”.

Esordisce così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in una storia diffusa sul proprio profilo Instagram dove spiega, al termine della Giunta regionale, di aver approvato per la prima volta la delibera del riparto del Fondo sanitario regionale con delibera di Giunta, come presidente e quindi anche come assessore alla Sanità e non più come commissario, dopo 17 anni.

Il governatore contesta duramente l’atteggiamento delle forze di minoranza davanti ai recenti indicatori macroeconomici positivi forniti dalle istituzioni finanziarie nazionali.

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I dati della Banca d’Italia e la crescita regionale

“Perché me la prendo con gli sfigati? Perché in questi giorni Banca d’Italia ha detto che la Calabria è la regione che cresce di più in Italia, certo ci sono tanti altri problemi che affronto ogni giorno, e questi dell’opposizione, sfigati, muti. Banca d’Italia dice che la Calabria ha fatto il record di passeggeri negli aeroporti, grazie agli investimenti della Regione, stanno arrivando tanti stranieri e cresce il Prodotto interno della Calabria anche per gli aeroporti e questi dell’opposizione, sfigati, muti.

Banca d’Italia dice che è aumentato il numero degli occupati a tempo indeterminato, certo c’è ancora un grande problema nel lavoro, ma è aumentato più che nel resto d’Italia, e questi dell’opposizione muti”.

Lo scontro sul commissariamento e il superamento del blocco

“Poi succede che c’è un intoppo burocratico, che non riguarda la Regione ma Palazzo Chigi e la Corte dei conti, e questi stappano champagne perché la Calabria potrebbe di nuovo rientrare nel commissariamento. Invece di essere tristi stappano champagne e se la prendono con il presidente della Regione”.

Roberto Occhiuto rivendica quindi la prontezza dell’intervento politico per superare l’ostacolo amministrativo: