Reggina: su ‘Il Messaggero’ le cifre dell’investimento e la multiproprietà

Con il passaggio ormai prossimo della Reggina a Claudio Lotito, si chiude un lungo capitolo che negli ultimi mesi ha visto la società amaranto dentro una serie di trattative infinite. Partendo dagli imprenditori reggini, passando per Matt Rizzetta e adesso quella definitiva e finale con l’attuale patron e presidente della Lazio. Ed è proprio la presenza di quest’ultimo che nelle ultime settimane la Reggina ha nuovamente guadagnato spazio nei quotidiani nazionali. Dopo aver riportato quanto scritto sul Corriere dello Sport, un passaggio interessante su cifre e multiproprietà lo troviamo su Il Messaggero:

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“Reggina, oggi il closing”, troviamo in titolo. “Perfezionati gli ultimi adempimenti burocratici, mancano solo gli annunci ufficiali. Il patron Antonino Ballarino ha completato il pagamento delle pendenze residue, step obbligatorio prima del nero su bianco. Tra acquisizione del club e allestimento di una rosa competitiva per dominare la D si tratterà di un investimento da 4-5 milioni di euro”. Sulla multiproprietà: “Lotito è convinto che Malagò e il Consiglio Federale cancelleranno o affievoliranno nei prossimi mesi il tassativo divieto di multiproprietà nel calcio professionisti. Ad oggi il Senatore dovrebbe rinunciare a Lazio o Reggina (in caso di promozione degli amaranto), l’auspicato riesame della norma consentirebbe di mantenere una partecipazione nel club calabrese″.