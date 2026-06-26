Reggio, all’IC Telesio il laboratorio teatrale ‘I Believe – Credi in te stesso’

La Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo “B. Telesio”, Marisa Maisano, è lieta di invitare famiglie, studenti, docenti e cittadini alla manifestazione conclusiva del progetto scolastico “Stop Drop out! Rc”, promosso dal Ministero dell’Interno e dalla Regione Calabria, in rete con l’istituto superiore “E. Fermi” di Bagnara C., che si terrà il prossimo 29 giugno 2026 presso l’Aula Magna dell’Istituto alle ore 18:00.

Il progetto “Stop Drop out! Rc”

L’evento rappresenterà un importante momento di condivisione e valorizzazione del percorso educativo svolto durante l’anno e sarà articolato in due momenti significativi.

La serata si aprirà con la rappresentazione teatrale, realizzata dagli studenti sotto la guida dei docenti, Maria Ieracitano, D’Urso Silvia e Rossetti Stefania ed è frutto di un intenso lavoro artistico e formativo che ha consentito ai ragazzi di esprimere creatività, talento e spirito di collaborazione.

A seguire si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio, offerte dal Rotary Club Sud Parallelo 38, destinate agli studenti che si sono distinti per merito scolastico, impegno, crescita personale e partecipazione alla vita dell’istituto. Un riconoscimento che intende premiare l’eccellenza e incoraggiare i giovani a perseguire con determinazione i propri obiettivi formativi.

Scuola, famiglie e territorio

L’iniziativa vuole celebrare i risultati raggiunti e rafforzare il legame tra scuola, famiglie e territorio, riconoscendo il valore dell’educazione, della cultura e dell’impegno delle nuove generazioni. Il Rotary con questa donazione ha l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo dei benefattori attraverso un concreto sostegno ai giovani meritevoli, incoraggiandoli nel loro percorso di formazione e crescita personale.

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La Dirigenza scolastica ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e invita la cittadinanza a partecipare a questa significativa occasione di festa e condivisione.