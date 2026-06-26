Calcio giovanile: ancora un titolo per la Segato Esordienti Under 13

Ancora una grande affermazione del gruppo Esordienti Under 13 della Scuola Calcio Segato che conquista con autorità il “Memorial Dodo Gabriele“, svoltosi a Crotone. Il Torneo “Liberi di Giocare” organizzato dalla FIGC di Crotone, ha visto partecipare le seguenti squadre: I. Castrovillari, A. Crotone, Segato e Catanzaro.

Vittoria dei ragazzi del mister Cassalia che chiudono una stagione straordinaria con tre titoli regionali conquistati e la valorizzazione di numerosi calciatori.

“Ringraziamo la FIGC di Crotone per l’invito, afferma il presidente della Segato Agostino Cassalia. Abbiamo aderito con grande entusiasmo, siamo agli sgoccioli della stagione sportiva 2025/26 ma già dallo scorso marzo abbiamo iniziato a programmare la prossima stagione. Intanto domenica 28 parteciperemo con i nostri gruppi Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, alla festa dell’inaugurazione dello stadio di Aprigliano che vedrà nascere la Scuola Calcio UENNE 5 di Ugo Napolitano, con un progetto sportivo di altissimo livello.

La prossima settimana definiremo la cessione di alcuni calciatori e per la gioia della nostra Segato Women la cessione a titolo definitivo di Miriam Morabito anno 2010 talento della Segato che ha incantato numerose società“.