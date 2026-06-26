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Calcio giovanile: ancora un titolo per la Segato Esordienti Under 13

Si chiude una stagione straordinaria con tre titoli regionali conquistati e la valorizzazione di numerosi calciatori

26 Giugno 2026 - 11:15 | Redazione

Segato Under torneo

Ancora una grande affermazione del gruppo Esordienti Under 13 della Scuola Calcio Segato che conquista con autorità il “Memorial Dodo Gabriele“, svoltosi a Crotone. Il Torneo “Liberi di Giocare” organizzato dalla FIGC di Crotone, ha visto partecipare le seguenti squadre: I. Castrovillari, A. Crotone, Segato e Catanzaro.
Vittoria dei ragazzi del mister Cassalia che chiudono una stagione straordinaria con tre titoli regionali conquistati e la valorizzazione di numerosi calciatori.
Ringraziamo la FIGC di Crotone per l’invito, afferma il presidente della Segato Agostino Cassalia. Abbiamo aderito con grande entusiasmo, siamo agli sgoccioli della stagione sportiva 2025/26 ma già dallo scorso marzo abbiamo iniziato a programmare la prossima stagione. Intanto domenica 28 parteciperemo con i nostri gruppi Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, alla festa dell’inaugurazione dello stadio di Aprigliano che vedrà nascere la Scuola Calcio UENNE 5 di Ugo Napolitano, con un progetto sportivo di altissimo livello.
La prossima settimana definiremo la cessione di alcuni calciatori e per la gioia della nostra Segato Women la cessione a titolo definitivo di Miriam Morabito anno 2010 talento della Segato che ha incantato numerose società“.

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