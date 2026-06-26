Villa San Giovanni, lettera aperta dei genitori al sindaco: ‘Interventi urgenti nei plessi scolastici’

Inizia così la lettera aperta dei genitori villesi dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” con oggetto “Interventi urgenti nei plessi scolastici – Anno scolastico 2026/27“, inviata al sindaco Giuseppina Caminiti, al vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Albino Rizzuto, e al Presidente del Consiglio con delega all’istruzione Caterina Trecroci.

“Chiediamo, pertanto, in via prioritaria il ripristino dei servizi igienici in condizioni dignitose, la messa in sicurezza degli spazi interni ed esterni di tutti i plessi e l’esecuzione degli interventi già abbondantemente e ripetutamente segnalati da questo consiglio e dalla dirigente. Riteniamo inoltre improcrastinabile garantire, sin dal primo giorno di scuola, un congruo numero di banchi e di tutti gli arredi indispensabili (cattedre, lavagne, ecc.) per l’attivazione delle 3 nuove classi, resesi necessarie a seguito del maggior numero di alunni iscritti. Chiediamo all’amministrazione una risposta precisa e concreta alle presenti istanze, con l’indicazione delle date o di un cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti, i quali dovranno tassativamente concludere prima dell’inizio delle lezioni. Garantire che i bambini inizino l’anno scolastico in spazi sicuri e adeguatamente arredati, anche di banchi, costituisce un diritto fondamentale, non una concessione”.