Villa San Giovanni, lettera aperta dei genitori al sindaco: ‘Interventi urgenti nei plessi scolastici’
"La pausa estiva di oltre due mesi rappresenta un’occasione concreta per realizzare opere di manutenzione ordinaria e ripristino che non richiedono ingenti investimenti" le richieste dei genitori
26 Giugno 2026 - 10:12 | Comunicato Stampa
“I genitori componenti del Consiglio d’Istituto si rivolgono nuovamente a codesta amministrazione Comunale in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico 2026/27, richiamando la missiva in riferimento già trasmessa con largo anticipo dalla Dirigente. In vista della prossima apertura delle scuole, la situazione dei plessi richiede tuttora interventi di manutenzione ordinaria urgenti”.
Inizia così la lettera aperta dei genitori villesi dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” con oggetto “Interventi urgenti nei plessi scolastici – Anno scolastico 2026/27“, inviata al sindaco Giuseppina Caminiti, al vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Albino Rizzuto, e al Presidente del Consiglio con delega all’istruzione Caterina Trecroci.
“La pausa estiva di oltre due mesi rappresenta un’occasione concreta per realizzare opere di manutenzione ordinaria e ripristino che non richiedono ingenti investimenti, ma che risultano fondamentali per la continuità didattica in sicurezza”.
Gli interventi e il cronoprogramma richiesti dai genitori
“Chiediamo, pertanto, in via prioritaria il ripristino dei servizi igienici in condizioni dignitose, la messa in sicurezza degli spazi interni ed esterni di tutti i plessi e l’esecuzione degli interventi già abbondantemente e ripetutamente segnalati da questo consiglio e dalla dirigente. Riteniamo inoltre improcrastinabile garantire, sin dal primo giorno di scuola, un congruo numero di banchi e di tutti gli arredi indispensabili (cattedre, lavagne, ecc.) per l’attivazione delle 3 nuove classi, resesi necessarie a seguito del maggior numero di alunni iscritti. Chiediamo all’amministrazione una risposta precisa e concreta alle presenti istanze, con l’indicazione delle date o di un cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti, i quali dovranno tassativamente concludere prima dell’inizio delle lezioni. Garantire che i bambini inizino l’anno scolastico in spazi sicuri e adeguatamente arredati, anche di banchi, costituisce un diritto fondamentale, non una concessione”.
“Vi è ancora il tempo necessario per programmare i lavori ed evitare lo stato di emergenza a settembre: auspichiamo che questi due mesi di pausa estiva vengano impiegati proficuamente. Certi che l’amministrazione vorrà agire tempestivamente con fatti e tempistiche certe, porgiamo distinti saluti”.
Componenti genitori consiglio d’istituto, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” Villa San Giovanni RC
Valeria Versaci Presidente
Massimo Lamberti Castronuovo Vicepresidente
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