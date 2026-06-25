Porto turistico di Villa San Giovanni, Minasi: ‘Chiarezza su tempi e piena operatività’

“Il porto di Villa San Giovanni rappresenta un volano economico fondamentale per l’intero territorio e ogni rallentamento nella sua operatività produce purtroppo conseguenze che vanno ben oltre il settore strettamente nautico, determinando una situazione di forte sofferenza per l’economia locale”.

A dichiararlo in una nota è Tilde Minasi, senatrice della Lega.

“Dietro ogni singola imbarcazione si muove infatti una filiera complessa e straordinaria fatta di cantieri navali, meccanici, elettricisti, falegnami, verniciatori e artigiani specializzati, a cui si lega indissolubilmente un indotto commerciale enorme che coinvolge la ristorazione, i servizi, i trasporti e i negozi di prossimità”, afferma Minasi, evidenziando la gravità del blocco dello scalo.

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La crisi della filiera e il rischio liquidità

“Ci sono realtà del comparto che gestiscono oltre cento imbarcazioni e che hanno già sostenuto investimenti significativi per l’acquisto di materiali e per l’esecuzione delle manutenzioni, ma che oggi rischiano seriamente di non poter incassare quanto dovuto perché impossibilitate a completare i lavori, effettuare i vari e consegnare i mezzi ai proprietari.

Nel frattempo, i costi fissi per i dipendenti, i contributi, i fornitori, le utenze e i finanziamenti continuano inevitabilmente a maturare e una simile situazione, se prolungata, potrebbe determinare una crisi di liquidità irreversibile, con ripercussioni drammatiche sull’occupazione e sulla continuità stessa delle imprese, tanto più che i porti limitrofi risultano già saturi e non rappresentano una reale alternativa per il decongestionamento delle attività”.

L’esponente politico sottolinea quindi la necessità di un intervento immediato da parte di tutte le istituzioni coinvolte per fare luce sulla gestione della struttura portuale: