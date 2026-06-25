Emergenza rifiuti a Reggio e task force contro i rifiuti. Grande (Ecologia Oggi): ‘Ora serve l’aiuto dei cittadini’

È partita questa mattina all’alba l’operazione “Piazza Pulita”, l’intervento straordinario voluto dal neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, per affrontare l’emergenza rifiuti in città.

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In campo la Polizia Locale, gli operatori di Ecologia Oggi e Castore, con mezzi, uomini e attrezzature impegnati nelle aree più critiche del territorio comunale.

Grande: “In meno di 24 ore raddoppiate le quote di conferimento”

A spiegare il lavoro avviato è stato Francesco Grande, direttore operativo dell’appalto di Ecologia Oggi a Reggio Calabria.

Grande ha chiarito che il primo nodo da sciogliere era quello del conferimento dei rifiuti abbandonati lungo le strade. Una criticità che, secondo quanto riferito, è stata affrontata in tempi molto rapidi.

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“Quando il sindaco ci ha chiesto una soluzione per questa situazione drammatica degli abbandoni – ha spiegato Grande – abbiamo subito evidenziato il problema legato al conferimento dei rifiuti. In meno di 24 ore siamo riusciti a ottenere dagli enti preposti il raddoppio delle quote di conferimento in discarica”.

Da lì è partita la task force operativa, attiva già dalle prime ore della giornata.

Interventi dal centro alle periferie

L’operazione è partita contemporaneamente da più zone della città. Gli interventi hanno riguardato il centro, l’area nord e l’area sud, con l’obiettivo di raggiungere nei prossimi giorni anche le zone collinari e periferiche dove si registrano situazioni più critiche.

“Stamattina siamo intervenuti con uno schieramento massiccio di uomini, mezzi e attrezzature – ha aggiunto Grande – e continueremo nei prossimi giorni partendo dalle emergenze più evidenti”.

Il piano non si fermerà alla sola raccolta dei rifiuti. Ecologia Oggi, insieme all’amministrazione comunale, programmerà nuove attività mirate per ripristinare pulizia e decoro.

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Isole ecologiche itineranti e disinfestazione

Tra le azioni previste ci sono anche le isole ecologiche itineranti, da organizzare con il coinvolgimento dei presidenti di circoscrizione. L’obiettivo è intercettare i bisogni dei quartieri e portare i servizi nelle diverse zone della città, in modo più capillare.

Grande ha annunciato anche nuovi interventi di disinfestazione, passaggi sui lungomari e una serie di attività straordinarie che accompagneranno la città durante l’estate.

“Vogliamo ristabilire in breve tempo pulizia e decoro – ha detto – ma serve anche l’aiuto dei cittadini. La maggior parte delle utenze fa correttamente la differenziata e rispetta le regole. Purtroppo basta una piccola parte di comportamenti scorretti per rovinare il lavoro fatto a monte”.

Non solo rifiuti: piano anche contro erbacce e degrado

Grande ha poi evidenziato un altro tema legato al decoro urbano: la presenza di erbacce, incuria e degrado in diverse aree della città. Accanto alla raccolta dei rifiuti, sarà quindi predisposto anche un piano per lo sfalcio dell’erba, con interventi su rotatorie, strade, aree interne e periferiche.

“Il sacchetto della spazzatura è più evidente – ha spiegato – ma anche le erbacce creano incuria e degrado. La situazione è drammatica e ci vorrà tempo, ma si sta lavorando anche in questa direzione”.

Un’estate di interventi straordinari

L’operazione “Piazza Pulita” rappresenta dunque il primo passo di un programma più ampio.

Ecologia Oggi e amministrazione comunale stanno già lavorando a un nuovo piano operativo, con attività continue nelle prossime settimane.

“Sarà un’estate ricca di attività da parte nostra – ha concluso Grande – e resteremo al fianco dell’amministrazione fino a quando non riusciremo a risolvere le situazioni più critiche”.

L’obiettivo dichiarato è restituire alla città condizioni migliori di pulizia, decoro e vivibilità, partendo dalle emergenze più visibili ma intervenendo anche sulle cause che alimentano degrado e abbandoni.