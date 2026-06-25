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Rifiuti a Reggio, Cannizzaro: ‘Ripuliremo la città e sanzioneremo chi sporca’ – VIDEO

Guerra agli incivili per il ripristino della normalità. Il primo cittadino all'alba con Ecologia Oggi e Polizia Locale per l'avvio dell'operazione Piazza Pulita

25 Giugno 2026 - 06:50 | di Redazione

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“È l’alba e da questo preciso momento è scattata quella che abbiamo deciso di denominare Operazione Piazza Pulita, un programma di interventi straordinari, eseguiti da Ecologia Oggi e dalla Polizia locale, per ristabilire il decoro in città”.

Ad annunciarlo, in un video sui social, è il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che ha dato il buongiorno alla città alle 5 di questa mattina con un’importante novità.

“Anzitutto ripulire tutti i quartieri. Ma la pulizia da sola non basta. Per questo aumenteranno i controlli e saranno inasprite le sanzioni contro chi sporca, deturpa, non rispetta le regole. Voglio che arrivi a tutti i reggini un messaggio chiaro: stiamo ripristinando la normalità. E insieme alla normalità arriva anche la tolleranza zero verso ogni forma di degrado”.

In che modo? Attraverso una squadra speciale” della Polizia Locale, 25 agenti in borghese vigileranno per la città, sanzianando gli incivili.

“Reggio merita rispetto”.

I dettagli del programma saranno svelati nel corso della conferenza stampa organizzata per questa mattina.

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