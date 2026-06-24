Per il DG Praticò incarico all’interno dell’organigramma del Campobasso

La Reggina si prepara a cambiare volto. L’ormai prossimo passaggio di proprietà porterà inevitabilmente novità anche nell’organigramma societario e tra le figure destinate a salutare c’è il DG Peppè Praticò. Il contratto con il club amaranto è in scadenza a fine mese, insieme a questo si conclude anche il suo percorso.

Peppè Praticò ha lavorato per la Reggina, tra il 2015 e il 2018, insieme al papà Mimmo e ad altri soci, ripartendo dopo il fallimento della Reggina 1986 di Lillo Foti, ricoprendo il ruolo di consigliere del CdA. Negli ultimi tre anni, sotto la gestione Ballarino, è tornato in società prima come club manager e successivamente, negli ultimi due campionati, come direttore generale.

Un percorso vissuto da dentro, in anni complessi per il club, tra ricostruzione e difficoltà, assumendosi in prima persona impegni relativi soprattutto alla gestione, rapporti con le istituzioni, sponsor.

Il rapporto con Rizzetta e il Campobasso

Peppe Praticò è stato anche al fianco di Matt Rizzetta durante la lunga trattativa per l’acquisizione della Reggina. Una vicenda andata avanti con un ripetuto tira e molla, fino all’ultima proposta per la quale mai è arrivata risposta dal patron Ballarino e che ha portato all’interruzione definitiva. Ma è proprio il rapporto nato in quei mesi che adesso apre nuove strade al dirigente reggino. Secondo quanto filtra, a breve potrebbe arrivare l’ufficialità del suo ingresso nell’organigramma del Campobasso. Resta da capire quale sarà il ruolo affidato a Praticò, anche se è facilemente immaginabile che i compiti che gli verranno affidati saranno quelli già ricoperti con la Reggina.