Cessione Reggina: ostacoli superati, si procede spediti verso il closing

La Reggina e il possibile passaggio di proprietà. Stavolta la sensazione è che si possa essere davvero vicini al momento decisivo. Dopo gli ultimi due giorni intensi, dedicati all’analisi delle carte, alla verifica di alcune pendenze e alla ricerca di un accordo per risolverle, la trattativa dovrebbe essere finalmente arrivare alla fase conclusiva.

Le indiscrezioni arrivano direttamente da Roma. C’è stata qualche giornata in cui la tensione era leggermente salita, adesso il clima si sarebbe rasserenato in modo netto. Le parti hanno lavorato per limare situazioni ancora aperte, trovando un punto di incontro.

Reggina, le ultime verifiche prima del closing

Nelle ultime ore il lavoro si è concentrato soprattutto sugli aspetti documentali e sulle pendenze da chiarire. Un passaggio necessario, soprattutto in una trattativa delicata come quella legata alla cessione di un club. Si è parlato molto di debiti, forse anche oltre ciò che era realmente. Il fatto che si sia riusciti in tempi rapidi a trovare una soluzione lascia pensare che il quadro fosse da approfondire, ma non tale da compromettere l’operazione.

Da Roma filtra un clima più disteso

Secondo quanto raccolto, gli animi si sarebbero ampiamente rasserenati. La fase più complicata, almeno sul piano del confronto tra le parti, sembra essere stata superata. Resta però la prudenza. Dopo le date circolate nei giorni scorsi e poi non rispettate, meglio evitare nuovi riferimenti precisi. Anche perché chi conosce bene Claudio Lotito ce lo aveva spiegato con una frase emblematica: “Se c’è qualcosa che lo riguarda e ipotizzi un giorno, certamente sarà quello sbagliato”. Ed effettivamente, almeno in due circostanze, è andata proprio così.

Closing entro la settimana?

Questa volta, però, qualcosa sembra essersi mosso nella direzione giusta. Senza azzardare una data precisa, ci si può sbilanciare solo su un punto: la questione dovrebbe chiudersi entro questa settimana. La Reggina resta in attesa del nero su bianco. Solo allora si potrà parlare davvero di nuova fase, con la possibilità di iniziare a programmare il futuro sportivo e societario del club amaranto.