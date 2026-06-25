Corriere dello Sport: ‘Lotito-Ballarino, tutto pronto per chiudere l’operazione’. I dettagli

Il Corriere dello Sport sta seguendo in maniera costante le vicende che riguardano la Reggina e l’ormai prossima cessione del club all’attuale presidente della Lazio Claudio Lotito: “Prassi, accertamenti e spauracchi vari fino agli accordi finali.

Lotito e Nino Ballarino, proprietario della Reggina, sono pronti a chiudere l’operazione di acquisizione e cessione del club. Ieri gli ultimi ok e la predisposizione dei passaggi formali: la modalità dei pagamenti. Il closing, salvo improvvise comunicazioni, è previsto per domani.

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La firma è attesa a Roma, poi sarà la volta degli annunci. Lotito da giorni lavora alla composizione dell’organigramma. L’acquisizione della Reggina, come accaduto a Salerno, dovrebbe avvenire attraverso una società riconducibile ad Enrico Lotito, candidato alla poltrona di presidente amaranto. Carlo Susini, ex ds e poi dt della Salernitana di Lotito dal 2012 al 2014, è in pole da diesse“.