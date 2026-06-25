Reggio piange Pino De Felice, il cordoglio della città: ‘Grazie Pino ed avanti insieme!’

Reggio Calabria piange la scomparsa di Pino De Felice, stimato e noto attivista locale, da tutti considerato una figura cardine dell’associazionismo cittadino.

Già presidente del Comitato di quartiere di San Giovannello-Eremo, De Felice è stato ricordato con profonda commozione dalla Rete dei Comitati reggini, che in una nota lo ha definito come «uno dei reggini che meglio ha rappresentato il concetto di libertà intesa come partecipazione».

A seguito della notizia della sua dipartita, sono stati numerosissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio giunti in redazione da parte di istituzioni, esponenti del terzo settore e semplici cittadini.

Il cordoglio della Rete dei Comitati di quartiere

I componenti della Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria esprimono profondo cordoglio per il caro amico Pino De Felice e l’assoluta vicinanza all’intera famiglia.

Nella giornata di giovedì 24 giugno ci ha lasciato, fisicamente, uno dei reggini che meglio ha rappresentato il concetto di libertà intesa come partecipazione.

Il ricordo di Pino De Felice

Pino De Felice, quale presidente del Comitato di quartiere di San Giovannello-Eremo, ha dedicato, infatti, la sua vita, anche nelle vesti di sindacalista, per dare la possibilità ai cittadini di esercitare i diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione italiana, impegnandosi al contempo per risolvere le problematiche esistenti sul proprio quartiere, ricordarne la storicità e preservare le identità dei luoghi.

Lo straordinario senso civico di Pino lo ha portato, a tal riguardo, ad essere sempre presente alle attività della Rete dei Comitati di quartiere, sia quando è stato necessario svolgere manifestazioni di protesta sia nelle sedute di lavoro nei tavoli istituzionali, così come è stato sempre presente agli incontri con i concittadini residenti nei vari quartieri della città, ai quali trasmetteva con splendente entusiasmo le proprie esperienze e quelle conoscenze utili per il confronto con gli apparati della pubblica amministrazione.

Il contributo alla Rete dei Comitati di quartiere

Grazie anche al suo contributo, la Rete dei Comitati di quartiere, dopo anni di impegno sul territorio e confronti con le istituzioni, ha raggiunto lo storico obiettivo di fare emanare il Regolamento comunale sui Comitati di quartiere, funzionale a garantire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione pubblica locale.

Si potrebbero raccontare tanti aneddoti su Pino, sulle sue copiose declamatorie e sulla sua tenacia che, nonostante i periodici malori e l’andatura retta da un bastone, lo ha portato a rappresentare uno dei pilastri della Rete dei Comitati.

Un esempio per i cittadini e per i giovani

Tuttavia, oggi non si vuole trasmettere un addio, poiché Pino resterà sempre con noi. La sua immagine e le sue azioni, infatti, sono ormai indelebili, nonché rappresenteranno un esempio per tutti i concittadini e soprattutto per quei giovani che credono nel riscatto della propria terra.

Grazie Pino ed avanti insieme!

Il Coordinatore della Rete dei Comitati Dott. Fabio Putortì Insieme ai componenti dei Comitati della Rete: Comitato di quartiere Ferrovieri-Pescatori; Comitato di quartiere Viale Calabria-Viale Palmi; Comitato di quartiere Santa Caterina-San Brunello; Comitato di quartiere di Vito; Comitato di quartiere di Pietrastorta; Comitato di quartiere di Mortara; Comitato di quartiere di Tremulini; Comitato di quartiere di Croce Valanidi-Oliveto; Comitato di Modena-S.Sperato-S.Giorgio; Comitato Rione Marconi-Sbarre; Comitato Diramazione Lombardo; Comitato di quartiere San Giovannello-Eremo; Comitato di quartiere Curduma Trapezi; Comitato di quartiere pro Sala di Mosorrofa; Comitato di quartiere Centro Storico; Comitato di quartiere Stadio Sud – Gebbione; Comitato di quartiere Condera; Comitato di quartiere di Torre Lupo; Comitato di quartiere di Ravagnese-S.Elia-Saracinello; Comitato di quartiere Terreti-Nasiti-Trizzino.

Falcomatà: “Instancabile attivista e strenuo difensore dei diritti di cittadinanza“

Il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Pino De Felice, storico sindacalista, attivista e presidente del Comitato di quartiere San Giovannello-Eremo.

“La dolorosa scomparsa di Pino De Felice ci lascia un senso di profonda tristezza, un vuoto che colpisce l’intera comunità reggina ed in particolare dei tanti, tantissimi, che in questi anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di combattere insieme a lui tante battaglie a difesa dei diritti di cittadinanza”, dichiara il consigliere Falcomatà. “Pino ha incarnato nel modo più alto, coerente e nobile il ruolo di cittadino attivo, consapevole e partecipe. Con la sua scomparsa, Reggio Calabria perde un punto di riferimento del civismo cittadino, un uomo che ha dedicato l’intera esistenza alla tutela dei diritti sanciti dalla Costituzione, da sindacalista prima, da attivista sul territorio dopo, mettendo sempre al centro i diritti dei lavoratori, il benessere dei cittadini, la risoluzione delle criticità dei quartieri e la valorizzazione delle loro identità”.

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“Nel suo impegno all’interno della Rete dei Comitati di quartiere, De Felice ha saputo coniugare la fermezza delle battaglie sul territorio con una straordinaria capacità di instaurare un dialogo costruttivo e proficuo con le istituzioni pubbliche. È anche e soprattutto grazie alla sua tenacia e alla sua determinazione se la nostra città ha raggiunto il traguardo dell’approvazione del Regolamento comunale sui Comitati di quartiere, uno strumento essenziale per garantire la reale partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale. Pino è stato un esempio di dedizione, un uomo che nonostante i suoi problemi di salute non si è mai tirato indietro, affrontando ogni tavolo istituzionale e ogni manifestazione con un entusiasmo contagioso, capace di trasmettere strumenti e passioni soprattutto ai più giovani. Non sono mancati in questi anni i momenti di confronto, spesso anche ruvidi, ma sempre nel contesto di rispetto, di stima e di affetto che la figura di un uomo buono e generoso come Pino ha saputo esprimere. La sua preziosa eredità di partecipazione e profondo senso civico non andrà perduta, ma resterà indelebile nella memoria dell’intera comunità cittadina. In questo momento di profondo dolore, desidero stringermi calorosamente attorno alla famiglia di Pino, ai suoi cari e a tutti i componenti della Rete dei Comitati, condividendo con loro il ricordo e la gratitudine nei confronti di un cittadino al quale tutti abbiamo voluto bene”.

Il cordoglio di Filippo Quartuccio

“Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Pino De Felice, storico rappresentante del Comitato San Giovannello – Eremo, figura stimata e punto di riferimento per quanti hanno avuto il privilegio di condividere con lui battaglie civiche, idee e percorsi di partecipazione. Pino ha incarnato con passione, tenacia ed energia i valori della libertà, della cittadinanza attiva e dell’impegno per il bene comune. Instancabile difensore della partecipazione democratica, ha sempre creduto nel coinvolgimento delle persone come strumento fondamentale per costruire una comunità più consapevole, unita e solidale”.

Queste le parole in una nota stampa di Filippo Quartuccio, che prosegue: