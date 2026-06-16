Parco Lineare Sud, sopralluogo dei Comitati: ‘Servono sicurezza, bonifiche e una vera riqualificazione’

I Comitati Torre Lupo e Ferrovieri Pescatori hanno incontrato la presidente della V Circoscrizione Caterina Pitasi e i consiglieri Diano e Ferrara. Al centro criticità, viabilità, degrado e richiesta di confronto con il sindaco Cannizzaro

Il Parco Lineare Sud torna al centro del dibattito cittadino. Sabato 13 giugno i Comitati di Quartiere Torre Lupo e Ferrovieri Pescatori hanno effettuato un sopralluogo insieme alla neoeletta presidente della V Circoscrizione, Caterina Pitasi, e ai consiglieri Francesca Diano e Vincenzo Ferrara.

L’iniziativa è stata promossa per evidenziare le criticità che, secondo i Comitati, da anni penalizzano l’area e ne impediscono la piena valorizzazione. Questioni che riguardano non solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

L’area industriale e il nodo della balneazione

Uno dei primi punti sollevati riguarda la classificazione dell’area. Secondo quanto evidenziato dai Comitati, l’intera zona dalla foce del Calopinace risulta classificata dal Ministero dell’Ambiente come area industriale. Una condizione che comporterebbe la non balneabilità permanente.

Per questo motivo, sempre secondo i Comitati, Arpacal e gli altri enti preposti non effettuano rilievi periodici sulle acque e non potranno farlo fino a quando non sarà richiesto un cambio di destinazione d’uso.

Un passaggio ritenuto prioritario, anche alla luce delle scelte compiute in passato. I Comitati ricordano infatti che la precedente amministrazione aveva messo a bando la realizzazione di quattro stabilimenti balneari, senza però avviare l’iter per modificare la destinazione dell’area e senza predisporre controlli per inibire la balneazione.

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Ponte sul Calopinace e collegamenti ancora incompiuti

Altro tema centrale è il ponte sul Calopinace. L’infrastruttura, oggi non fruibile, viene considerata strategica per il collegamento e la sicurezza dell’intera zona.

La bretella sud rientra nel Lotto 3 del progetto RI.CO.PO., che prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale e di una galleria nel sottopasso ferroviario con effetti di luce cangiante.

Per i Comitati, però, il punto non è solo estetico o funzionale. La bretella dovrebbe diventare transitabile anche dagli autoveicoli, così da garantire l’accesso rapido ai mezzi di soccorso, una via di uscita sicura dal parco e un collegamento diretto con l’autostrada.

Sicurezza, ambulanze bloccate e piano di evacuazione assente

La sicurezza è uno dei capitoli più delicati. Il Parco Lineare Sud, secondo quanto denunciato dai Comitati, non dispone di un piano di evacuazione.

La presenza di due passaggi a livello, che spesso bloccano il traffico, viene indicata come un problema grave. Sono stati segnalati anche episodi di ambulanze rimaste ferme con pazienti gravi, compresi bambini.

“La sicurezza non è un’opinione, è un diritto”, hanno ribadito i Comitati durante il sopralluogo.

Da qui la richiesta di intervenire sulla viabilità interna e sulle vie di fuga, partendo proprio dalla possibilità di rendere carrabile la bretella sud.

Ex cantiere nautico, rifiuti ed eternit

Durante il sopralluogo è stata posta attenzione anche sull’area dell’ex cantiere nautico, definita dai Comitati una “ferita aperta”.

Sono state segnalate lastre di eternit, rifiuti, carcasse di barche, fusti di olio, capannoni utilizzati per prostituzione e spaccio, oltre al vecchio pontile arrugginito tra il mare e la spiaggia.

Su questo punto i Comitati, insieme all’associazione Mare Pulito, hanno chiesto un’interlocuzione immediata con Agenzia del Demanio e Guardia Costiera per procedere alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area.

Ferrovie, torre d’acqua e luoghi da recuperare

Accanto alla bretella si trova anche un grande terreno delle Ferrovie, affacciato sul mare, dove sorge una storica torre d’acqua utilizzata in passato per alimentare i treni a vapore.

Per i Comitati si tratta di un luogo dal forte potenziale turistico e culturale, ma ancora fermo. Al momento, secondo quanto emerso, non sarebbe stato raggiunto alcun accordo tra Comune e Ferrovie per la valorizzazione dell’area.

Viabilità, doppio senso e uscita da via Galvani

Il tema della circolazione resta tra i più sentiti. Il progetto originario prevedeva il doppio senso di marcia e parcheggi vicino ai murales.

La scelta del senso unico, secondo i Comitati, avrebbe favorito un uso improprio dell’area da parte di motociclisti, creando pericoli per pedoni e automobilisti.

Per questo viene chiesto il ritorno al doppio senso, anche in vista dell’apertura del ponte. In via provvisoria, considerato il grande afflusso di auto, è stata proposta l’inversione del senso di marcia da sud a nord e l’utilizzo del sottopasso di via Galvani come uscita dal Parco Lineare Sud, evitando così il blocco ai passaggi a livello.

Circolo dei Pescatori, scarichi e assegnazione della struttura

Criticità sono state segnalate anche nell’area del Circolo dei Pescatori. I Comitati parlano di stato di abbandono, cumuli di rifiuti, ricoveri per barche occupati abusivamente e sversamenti di reflui in mare.

Viene chiesta l’eliminazione immediata dello sversamento e l’assegnazione della struttura, con particolare attenzione alle associazioni sportive.

Restano inoltre presenti scarichi abusivi già segnalati da tempo, mentre la spiaggia, secondo i Comitati, non sarebbe stata ancora bonificata e spianata. L’area risulterebbe ancora occupata da rifiuti, barche, carcasse e cumuli di spazzatura.

Lido, ex Capannina, parcheggi e giostrine

Lido, piazza ex Capannina e aree limitrofe vengono descritte come spazi violati, degradati e non assegnati. I Comitati chiedono di accelerare le procedure di sicurezza e riqualificazione.

Segnalate criticità anche nella zona sud, dove parcheggio e marciapiede fino alla rotatoria risultano incompleti. La proposta è quella di rendere il parcheggio più fruibile, aumentare i posti auto e bonificare il canneto per consentire la reinstallazione delle giostrine in una posizione interna e più sicura.

Torre del Lupo, un simbolo da valorizzare

Tra i luoghi indicati come prioritari c’è anche Torre del Lupo, definita dai Comitati “splendida e dimenticata”.

Lo stato di abbandono attorno alla torre viene considerato un’occasione mancata per il territorio. Secondo i promotori del sopralluogo, la valorizzazione di questo simbolo storico e mitologico potrebbe creare un richiamo culturale e turistico importante.

Lotto 1 RI.CO.PO., spiaggia transennata e tutela ambientale

I Comitati hanno affrontato anche il tema del Lotto 1 del progetto RI.CO.PO. L’ultimo tratto di spiaggia è stato transennato per l’avvio dei lavori in piena estate.

La richiesta è quella di rimandare gli interventi a settembre, restituendo la spiaggia ai cittadini durante la stagione estiva e tutelando la presenza di tartarughe e fratini.

È stata inoltre proposta una variante: aprire al traffico carrabile la strada già esistente di circa 150 metri che porta alla Sorgente, evitando il passaggio nel tunnel ferroviario, descritto come allagato e degradato.

Videosorveglianza e sicurezza stradale

Altro punto riguarda la videosorveglianza. Il progetto la prevedeva, ma secondo i Comitati non è mai stata installata.

La richiesta è di procedere subito con le telecamere, insieme alla realizzazione di strisce pedonali rialzate come rallentatori e a un’azione più incisiva contro le corse di moto e auto nell’area.

La richiesta al sindaco Cannizzaro

Al termine del sopralluogo, i Comitati Torre Lupo e Ferrovieri Pescatori hanno ribadito la richiesta di un incontro urgente con il sindaco Francesco Cannizzaro. Una richiesta già inoltrata via PEC nelle scorse settimane.

L’obiettivo è avviare un confronto con l’amministrazione comunale e condividere una programmazione concreta per la riqualificazione del Parco Lineare Sud.

I Comitati confermano la disponibilità a collaborare, ma chiedono tempi certi, interventi mirati e una visione complessiva.

Il messaggio finale è chiaro: il Parco Lineare Sud deve diventare un luogo sicuro, accessibile e pienamente valorizzato. Non più un’area incompiuta, ma un simbolo di rinascita per Reggio Calabria.