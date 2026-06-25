Calabria, Occhiuto: ‘Nasce il Social Taxi, trasporto gratuito per smaltire liste d’attesa’

“Con il Social Taxi stiamo aggiungendo un tassello importante al percorso di innovazione dei servizi sanitari regionali. Si tratta di un servizio della Regione Calabria che mette a disposizione un trasporto gratuito, pagato da noi con il Fondo sociale europeo, verso la struttura sanitaria che eroga la prestazione, facilitando l’accesso alle cure. Vogliamo aiutare i cittadini e allo stesso tempo smaltire così le liste d’attesa”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della conversazione dal titolo “Il coraggio di innovare”, un’iniziativa patrocinata dall’American Chamber of Commerce in Italy che si è svolta al Centro Studi Americani a Roma con Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber.

Come funziona il servizio Social Taxi

Social Taxi è il nuovo servizio della Regione Calabria che mette a disposizione un trasporto gratuito verso la struttura sanitaria che eroga la prestazione. Durante la prenotazione di una ricetta dematerializzata, dopo la scelta e la conferma dell’appuntamento, agli assistiti aventi diritto viene proposto il servizio Social Taxi.

L’utente interessato può aderire al servizio, verificare e confermare l’indirizzo di partenza e il numero di telefono e richiedere il trasporto verso la struttura sanitaria.

Con la conferma della prenotazione, il servizio di trasporto gratuito diventa disponibile. Un sistema di notifiche e promemoria tramite sms e contatti telefonici accompagna l’utente in ogni fase del servizio. Con l’app Social Taxi è possibile gestire in autonomia il servizio di trasporto.

Prenotazioni, app e corse di ritorno

Accedendo al dettaglio di una corsa, l’utente può visualizzare tutte le informazioni, consultare il percorso su mappa e richiamare il codice passeggero necessario per il riconoscimento da parte dell’autista.

Per le corse di ritorno, l’utente può richiedere un aggiornamento dell’orario oppure attivare il rientro immediato. In tutte le sezioni dell’app è disponibile l’accesso al servizio di assistenza telefonica dedicato.

La Regione Calabria ha già avviato la sperimentazione di Social Taxi nella provincia di Catanzaro, offrendo trasporti gratuiti per visite cardiologiche e mammografie a pazienti over 65 con Isee inferiore a 15mila euro.

Il servizio, che utilizza al momento 25 licenze Ncc dedicate e prevede una centrale di controllo integrata con il Cup regionale, è prenotabile al numero 0961852233 e tramite app, con il primo monitoraggio del progetto atteso a metà mese di luglio.

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