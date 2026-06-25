Cessione Reggina: l’intervento del sindaco Francesco Cannizzaro

Un punto stampa per presentare l’operazione “Piazza pulita“, voluto dal sindaco Francesco Cannizzaro per parlare di rifiuti e di interventi con l’obiettivo di riportare la città in una situazione di normalità. C’è stato un piccolo spazio utile a toccare anche l’argomento Reggina, questa la risposta del primo cittadino: “Il sindaco solitamente quello che dice fa, poi non tutto riesce a fare. Durante la campagna elettorale mi è stato chiesto dalla città e in particolare dai tifosi, di occuparmi della Reggina. E così, il giorno dopo la mia elezione e dopo aver festeggiato, uno dei dossier presi in considerazione è stato proprio quello della nostra amata Reggina.

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Sono molto soddisfatto, voi facendo il vostro lavoro alcune volte create delle ricostruzioni che però sono lontane dalla realtà, ma può succedere, anche se poi passa un messaggio diverso. Immagino che quando sarà il momento, racconteremo alla città quello che di buono anche il sindaco è riuscito a fare in questa direzione”.