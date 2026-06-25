Calcio: per l’ex Reggina Antonio Giosa, l’esordio da primo allenatore in serie C

Antonio Giosa è il nuovo allenatore della Pergolettese. L’ex difensore, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Reggina, è stato scelto dal club gialloblù come nuovo tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva. La società lombarda ha ufficializzato l’incarico con una nota pubblicata nelle scorse ore.

Per Giosa si tratta di una tappa importante nel nuovo percorso da tecnico. Da calciatore ha legato una parte significativa della sua carriera alla Reggina, dove dopo la trafila nel settore giovanile, ha anche fatto l’esordio in Serie A nel 2006, nella preziosa vittoria ottenuta dagli amaranto sul campo dell’Udinese. Ha ricevuto la cittadinanza onoraria reggina, dopo essere stato nell’organico di quel gruppo che ha compiuto l’impresa nel 2007, riuscendo a conquistare la salvezza in serie A nonostante il -11 iniziale.

Difensore elegante, attento nella lettura delle situazioni e dotato di una naturale predisposizione alla gestione del reparto, Giosa ha sempre lasciato intravedere qualità utili anche per il futuro da allenatore. Una carriera lunga, la sua, ma segnata anche da infortuni importanti che ne hanno condizionato il percorso e, probabilmente, limitato traguardi ancora più alti.

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Il comunicato

“L’U.S.PERGOLETTESE comunica ufficialmente di aver affidato la panchina della prima squadra per la prossima stagione sportiva a ANTONIO GIOSA.

Nato a Potenza il 21.08.1983, dopo una lunga carriera da calciatore e aver calcato i campi di seria A,B e C con le maglie di Reggina, Cittadella, Modena, Messina, Vicenza, Avellino, Como, Lecce, Alessandria, Potenza, Monopoli e Catania, Lumezzane e Ospitaletto Franciacorta, dove ha terminato la sua carriera da calciatore, ha intrapreso quella da allenatore come vice di Andrea Quaresmini, contribuendo alla vittoria del campionato di serie D nel 2024/25 e alla salvezza in serie C nella scorsa stagione calcistica“.