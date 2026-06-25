Calciomercato, Palermo scatenato: per Inzaghi un ex Reggina specializzato in promozioni

Fallito l’obiettivo promozione nonostante una rosa fortissima e investimenti importanti, il Palermo prepara una nuova stagione con l’obiettivo di viverla da assoluta protagonista. La società rosanero non vuole lasciare nulla al caso e sta lavorando per mettere a disposizione di Filippo Inzaghi una squadra ancora più forte. L’obiettivo è chiaro: puntare alla Serie A con un gruppo che, almeno sulla carta, avrebbe già qualità importanti per competere anche nella massima serie.

Hernani ed Estevez per alzare il livello del centrocampo

Tra i nomi più caldi c’è quello dell’ex Reggina Hernani, centrocampista di grande esperienza e già abituato a vincere campionati. Il brasiliano ha conquistato due promozioni in Serie A nel giro di tre anni, prima con il Parma e poi con il Monza. Un profilo di peso, capace di portare qualità, gol, personalità e conoscenza della categoria.

Non solo Hernani. Il Palermo è pronto ad aggiungere anche Estevez, altro elemento di grande valore. Anche lui protagonista con il Parma nella promozione in Serie A, ha poi vissuto le ultime due stagioni nella massima categoria.

Accordo con Luvumbo, firma vicina

Il mercato rosanero non si ferma al centrocampo. C’è infatti anche l’accordo con l’esterno offensivo Luvumbo, ormai prossimo alla firma. Un innesto importante per aumentare velocità, imprevedibilità e soluzioni offensive. Inzaghi potrebbe così ritrovarsi tra le mani una rosa profonda, ambiziosa e costruita con un solo obiettivo: vincere.