Rifiuti a Reggio, multe più alte per chi viola le regole sul conferimento

Il Comune di Reggio Calabria interviene sulla disciplina del conferimento e della gestione dei rifiuti solidi urbani, modificando il regime sanzionatorio previsto dalla precedente ordinanza sindacale n. 80 dell’11 dicembre 2021.

Ordinanza Sindacale n. 80 del 25/06/2026

Integrazione e modifica dell’ordinanza sindacale n. 80 dell’11.12.2021 recante “Nuova disciplina per il conferimento e per la gestione dei rifiuti solidi urbani e della raccolta delle utenze domestiche e non domestiche”

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 80 dell’11.12.2021 avente ad oggetto “Nuova disciplina per il

conferimento e per la gestione dei rifiuti solidi urbani e della raccolta delle utenze domestiche e non domestiche”;

Atteso che la prefata ordinanza prevede un regime sanzionatorio integrativo rispetto alla disciplina legislativa nazionale vigente;

Considerato che, nello specifico, il punto 3 delle disposizioni sanzionatorie stabilisce che le

violazioni alle prescrizioni ivi contenute siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;

IL SINDACO ORDINA

che il punto 3 delle disposizioni transitorie contenute nell’Ordinanza Sindacale n. 80 dell’11.12.2021 sia integralmente sostituito dal seguente:

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