Rifiuti a Reggio, multe più alte per chi viola le regole sul conferimento
Modificato il regime sanzionatorio: le violazioni saranno punite con multe da 150 a 450 euro
26 Giugno 2026 - 11:55 | di Redazione
Il Comune di Reggio Calabria interviene sulla disciplina del conferimento e della gestione dei rifiuti solidi urbani, modificando il regime sanzionatorio previsto dalla precedente ordinanza sindacale n. 80 dell’11 dicembre 2021.
Ordinanza Sindacale n. 80 del 25/06/2026
Integrazione e modifica dell’ordinanza sindacale n. 80 dell’11.12.2021 recante “Nuova disciplina per il conferimento e per la gestione dei rifiuti solidi urbani e della raccolta delle utenze domestiche e non domestiche”
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 80 dell’11.12.2021 avente ad oggetto “Nuova disciplina per il
conferimento e per la gestione dei rifiuti solidi urbani e della raccolta delle utenze domestiche e non domestiche”;
Atteso che la prefata ordinanza prevede un regime sanzionatorio integrativo rispetto alla disciplina legislativa nazionale vigente;
Considerato che, nello specifico, il punto 3 delle disposizioni sanzionatorie stabilisce che le
violazioni alle prescrizioni ivi contenute siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;
IL SINDACO ORDINA
che il punto 3 delle disposizioni transitorie contenute nell’Ordinanza Sindacale n. 80 dell’11.12.2021 sia integralmente sostituito dal seguente:
“Le violazioni alle prescrizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150,00 (centocinquanta/00) ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00). Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di illecito amministrativo, ivi compresa la facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della medesima legge”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie