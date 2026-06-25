Rifiuti, Cannizzaro durissimo contro gli incivili: ‘L’1% rovina il 99% dei reggini onesti’

Tolleranza zero sui rifiuti. Cannizzaro intende usare le ‘maniere forti’ contro chi sporca la città e continua imperterrito a gettare i rifiuti dove non si deve.

A margine della presentazione di ‘Piazza Pulita’, l’operazione che intende rispulire la città in 20 giorni, il neo sindaco ha voluto chiarire un aspetto:

“Ci siamo messi subito al lavoro”.

Il primo cittadino ha parlato di una scelta politica chiara ovvero quella di intervenire subito sulle criticità più evidenti della città. Secondo Cannizzaro, l’obiettivo è rispettare l’impegno assunto in campagna elettorale: “aggredire le criticità” e riportare Reggio Calabria verso una situazione di normalità.

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Il grazie agli operatori

In questo primo giorno di ‘Piazza Pulita’, il sindaco ha voluto ringraziare personalmente gli operatori impegnati sul campo. Cannizzaro ha parlato di un clima di collaborazione e di entusiasmo:

“Ho visto nei loro occhi passione e voglia di squadra. Persone che salivano sui mezzi con una velocità e un entusiasmo che negli ultimi anni non avevo visto”.

Il punto di partenza simbolico è stato Piazza del Popolo, scelta come luogo di raduno prima dell’avvio degli interventi. Da lì, amministrazione, Polizia Locale, Ecologia Oggi e Castore hanno dato il via alla prima fase dell’operazione.

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“Tolleranza zero contro chi sporca la città”

Il passaggio più duro delle dichiarazioni del sindaco riguarda chi continua ad abbandonare rifiuti per strada.

Cannizzaro ha distinto tra la grande maggioranza dei cittadini, definita “perbene”, e una minoranza che danneggia l’intera comunità.

“Questa operazione è pro città, pro cittadini, pro il 99% dei cittadini perbene. Poi c’è quell’1% che danneggia tutti”.

Poi la linea dura:

“Tolleranza zero. Il sindaco farà arrestare le persone che butteranno la spazzatura dove non devono”.

Una frase che Cannizzaro ha chiesto di comunicare “a chiare lettere”, rivolgendosi anche ai cittadini e ai giornalisti.

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Una linea politica già tracciata

L’operazione “Piazza Pulita” segna quindi il primo intervento forte della nuova amministrazione sul fronte del decoro urbano. Nella speranza che i cittadini recepiscano il messaggio e diano il proprio contributo, per il bene della città.