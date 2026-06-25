Operazione ‘Piazza Pulita’ a Reggio, in azione 45 mezzi. Cannizzaro: ‘Tolleranza zero’

È partita questa mattina all’alba a Reggio Calabria l’operazione “Piazza Pulita”, l’intervento straordinario voluto dal neo sindaco Francesco Cannizzaro per affrontare l’emergenza rifiuti in città.

Il raduno operativo è avvenuto a Piazza del Popolo, con il coinvolgimento della Polizia Locale, degli operatori di Ecologia Oggi e di Castore. Da lì sono partiti i mezzi destinati a intervenire in modo capillare nei quartieri, dal centro alle periferie.

Secondo quanto riferito dal sindaco, durante il punto stampa di questa mattina a Palazzo San giorgio, l’operazione nasce dalla necessità di dare una risposta immediata a una situazione definita “drammatica”.

“Reggio Calabria ha bisogno di un intervento aggressivo, quasi radicale. Le condizioni della città, dalle periferie al centro storico, sono inaccettabili”, ha spiegato Cannizzaro, sottolineando la presenza di micro e grandi discariche in diverse aree urbane.

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Oltre 30 mezzi in campo e conferimento raddoppiato

L’intervento straordinario ha visto l’impiego di oltre 30 mezzi di Ecologia Oggi e più di 15 mezzi della Polizia Locale. Un’azione massiccia, resa possibile anche dal raddoppio della capacità di conferimento dei rifiuti.

Il sindaco ha infatti annunciato che la città potrà passare da 750 a 1500 tonnellate di conferimento, grazie al confronto con Arical e Regione Calabria.

“Questa capacità di scarico ci permette di pulire la città in maniera massiva. Senza questo passaggio avremmo potuto raccogliere i rifiuti, ma non avremmo saputo dove conferirli”, ha spiegato Cannizzaro.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: ripulire l’intero territorio comunale in 15, massimo 20 giorni.

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Controlli h24 e sanzioni più alte per gli incivili

Accanto alla pulizia straordinaria, il Comune punta anche sul controllo del territorio. È stato attivato un nucleo ecologico della Polizia Locale, composto da 25 agenti in borghese, che opereranno con auto civetta in tutta l’area comunale.

Il compito sarà quello di individuare chi continua ad abbandonare sacchetti, ingombranti e rifiuti fuori dalle regole.

Cannizzaro ha annunciato anche l’aumento delle sanzioni: la multa per chi conferisce rifiuti in modo irregolare passerà da 50 a 150 euro.

“Quando parlo di tolleranza zero non è uno slogan. Vogliamo fare piazza pulita dei rifiuti, ma anche di chi continua a sporcare e mortificare la città”, ha dichiarato il sindaco.

Attenzione anche a commercianti, lidi e attività

Nel mirino dell’amministrazione non ci saranno solo i cittadini incivili, ma anche esercenti e attività commerciali che non rispettano le regole del conferimento.

Cannizzaro ha spiegato che saranno avviate azioni di sensibilizzazione nei confronti di commercianti, lidi e titolari di attività. Ma, in caso di violazioni ripetute, il Comune è pronto a intervenire con sanzioni più severe.

Il sindaco non ha escluso, nei casi più gravi e nel rispetto della normativa, anche la possibilità di arrivare alla sospensione temporanea dell’attività.

Pulizia straordinaria anche sul litorale

Contestualmente all’operazione contro le discariche urbane, è partita anche la pulizia straordinaria delle spiagge cittadine. Gli interventi interesseranno progressivamente il litorale da Gallico a Bocale.

Cannizzaro ha riconosciuto il ritardo rispetto all’avvio della stagione estiva, spiegando però che la nuova amministrazione è appena entrata in carica e intende cambiare metodo.

“Le stagioni vanno preparate prima. D’inverno lavoreremo per l’estate e d’estate per l’autunno e l’inverno”, ha affermato.

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In arrivo nuovo piano raccolta e fototrappole

L’operazione “Piazza Pulita” rappresenta, secondo il sindaco, solo la prima fase di un percorso più ampio. L’amministrazione sta lavorando a un nuovo piano di raccolta, pensato per essere più chiaro, semplice ed efficace.

Previsto anche il rafforzamento della videosorveglianza, con l’utilizzo di fototrappole nelle aree più colpite dall’abbandono dei rifiuti.

Il Comune punta inoltre a riorganizzare il numero verde per le segnalazioni, coinvolgendo amministratori, circoscrizioni e cittadini in un sistema più rapido di intervento.

“Adesso siamo in emergenza. Ma l’obiettivo è uscire presto dall’emergenza e poi mantenere pulita la città”, ha concluso Cannizzaro.