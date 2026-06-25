‘Piazza Pulita’, Scalise (Ecologia Oggi): ‘Aggressività positiva. Reggio ha dimostrato di voler reagire’

Operazione straordinaria questa mattina a Reggio su input del neo sindaco Cannizzaro. Il presidente del CDA di Ecologia Oggi: “La città reagisce, abbandonare i rifiuti è reato”

È partita questa mattina all’alba l’operazione “Piazza Pulita”, l’intervento straordinario avviato su input del neo sindaco Francesco Cannizzaro per liberare diverse aree della città dai rifiuti abbandonati.

In campo, insieme al primo cittadino, la Polizia Locale, gli operatori di Ecologia Oggi e Castore, impegnati in un’azione mirata per restituire decoro agli spazi urbani e dare un segnale netto contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

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Ecologia Oggi: “Reggio Calabria ha bisogno di risposte”

A sottolineare il valore dell’intervento è stata Rita Scalise, presidente del Cda di Ecologia Oggi, che ha parlato di una giornata importante per l’azienda e per l’immagine della città.

“Ecologia Oggi è orgogliosa di quanto fatto questa mattina. Reggio Calabria ha dimostrato di voler reagire e questa è la cosa più importante”.

Scalise ha evidenziato il cambio di passo dell’amministrazione comunale, parlando di una “aggressività positiva” rivolta alla soluzione di un problema che la città si trascina da tempo.

“Reggio Calabria non merita questa situazione. Non devono esserci abbandoni e la città non deve essere abbandonata. Serve un’attività incisiva e risolutiva”.

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Il messaggio ai cittadini: “Abbandonare i rifiuti è reato”

Il presidente del Cda di Ecologia Oggi ha poi richiamato l’attenzione sulla responsabilità dei cittadini. Il tema, secondo Scalise, non riguarda solo l’azienda o l’amministrazione, ma l’intera comunità.

Ogni quartiere ha esigenze diverse, dal centro storico alle periferie, e il servizio deve essere costruito anche sulla base delle necessità dei singoli territori. Ma il primo passo resta il rispetto delle regole.

“Abbandonare i rifiuti è reato. Nessuno può pensare di lasciare un materasso o un ingombrante per strada, quando esistono sistemi corretti per smaltirli”.

Scalise ha ricordato anche la possibilità di rafforzare i canali di comunicazione con i cittadini, a partire dal call center già attivo, per rendere più semplice il conferimento corretto degli ingombranti e degli altri rifiuti.

Una città che vuole cambiare passo

L’operazione “Piazza Pulita” viene quindi letta come un segnale non solo operativo, ma anche culturale. L’obiettivo è pulire la città, ma anche evitare che le stesse situazioni si ripetano.

Ecologia Oggi, ha spiegato Scalise, intende lavorare insieme all’amministrazione comunale, alla Polizia Municipale e ai presidenti delle circoscrizioni per interpretare meglio le esigenze dei quartieri e trovare soluzioni più efficaci.

“La città ha bisogno di risposte e noi siamo qui per darle insieme a questa amministrazione”.

Un appello è stato rivolto anche alla stampa, chiamata a contribuire alla diffusione di un messaggio chiaro: il problema non è soltanto raccontare l’abbandono dei rifiuti, ma far capire che quell’abbandono non dovrebbe esserci.

L’operazione avviata all’alba rappresenta dunque il primo segnale concreto di una linea più dura contro il degrado urbano. Una linea che punta su interventi straordinari, controlli, collaborazione tra enti e maggiore responsabilità da parte dei cittadini.