Emergenza rifiuti a Reggio, al via ‘Piazza Pulita’. Obiettivo? Ripulire la città in 20 giorni – VIDEO

Un piano straordinario di pulizia della città.

È scattato all’alba di questa mattina, a partire dalle 4:30 un intervento massivo di pulizia della città di Reggio Calabria, predisposto dal sindaco Francesco Cannizzaro.

“L’abbiamo denominata ‘Piazza pulita’ perché credo che Reggio Calabria – ha spiegato Cannizzaro nel corso di una conferenza stampa a palazzo San Giorgio – abbia bisogno di un intervento aggressivo, di un intervento quasi radicale, perché le condizioni in cui versa la città sono veramente drammatiche, partendo dalle periferie ed arrivando fino al centro storico”.

Per l’operazione straordinaria che sta interessando l’intera città sono impegnati 30 mezzi di Ecologia Oggi, l’azienda che gestisce in appalto la raccolta dei rifiuti, e oltre 15 mezzi della Polizia locale.

“Mentre noi siamo qui gli operatori stanno lavorando per aggredire tutte quelle che sono le e micro e grandi discariche disseminate nel territorio cittadino”, ha aggiunto il primo cittadino spiegando di aver ottenuto da Arrical, l’Autorità dei rifiuti e delle risorse idriche della Calabria, il raddoppio dei conferimenti, che passano, per il tempo necessario a superare l’emergenza da 750 a 1.500 tonnellate. “Siamo assolutamente consapevoli che questo intervento non basterà – ha aggiunto Cannizzaro – e stiamo immaginando un nuovo piano che dovrà essere efficiente ed efficace, aggressivo ma allo stesso tempo facile da comprendere e che arrivi ad ogni singolo cittadino”.

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Accanto a questo è stata prevista l’attivazione, all’interno della Polizia locale, con il supporto della Polizia metropolitana, di un nucleo ecologico di 25 uomini e donne “che in borghese, a bordo di macchine civetta da questo momento saranno in giro per tutta l’area comunale, comprese le periferie H24”. Cannizzaro ha anche annunciato la modifica dell’ordinanza sindacale con la quale sarà triplicata la sanzione oggi prevista, per abbandono di rifiuti, che passerà dagli attuali 50 euro, a 150 euro. “In caso di recidiva – ha spiegato – scatteranno altri tipi di misure, di natura penale. Punteremo molto anche a sensibilizzare tutti gli esercizi commerciali, i lidi cittadini, per far capire loro che la musica è cambiata, che devono rispettare le regole e qualora non le rispettino saranno sanzionati per come prevede la legge. Stiamo già lavorando per arricchire il regolamento, modificarlo, a renderlo ancora più forte, perché nel caso di recidiva sia prevista la chiusura temporanea dell’attività”.

Con la Polizia metropolitana si aggiungeranno 40 guardie ambientali che affiancheranno le pattuglie civetta della Polizia locale e potranno sanzionare chi viola le leggi.