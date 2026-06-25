Online il nuovo sito istituzionale dell’eurodeputata Giusi Princi

Nasce giusiprinci.eu, il nuovo sito istituzionale dell’europarlamentare Giusi Princi: uno spazio digitale pensato per raccogliere e restituire, con trasparenza e riconoscibilità, il senso di un impegno politico che attraversa l’Europa, la Calabria, la scuola, la formazione, i diritti e la partecipazione civile.

Il portale riunisce comunicati, news, attività parlamentari e iniziative promosse dall’Onorevole Princi – in un dialogo continuo con i suoi canali social su Instagram, Facebook e X – componendo il profilo di una rappresentanza europea che non smarrisce il proprio radicamento territoriale e conserva, nella vocazione educativa, una delle sue matrici più profonde.

La scelta di uno stile luminoso, istituzionale e insieme prossimo – appena suggerito da nuances e toni capaci di evocare equilibrio – concorre a definire la cifra personale dell’eurodeputata: una presenza pubblica attraversata, al contempo, da un’idea profondamente umana della politica.

“Ho desiderato un sito – afferma l’On. Princi – che avesse il passo delle istituzioni e il calore della prossimità. Un luogo che raccontasse il lavoro parlamentare, le iniziative sul territorio e, soprattutto, il legame che radica la mia esperienza europea nel cammino umano, educativo e istituzionale che lo ha preceduto.

Ogni pagina scaturisce da una finalità precisa: dare forma ad una relazione costante con chi cerca informazioni e partecipazione”, aggiunge l’europarlamentare.

La piattaforma offre una panoramica organica dell’attività dell’eurodeputata, aggiornata quotidianamente: dall’homepage, dedicata alle rubriche e ai format di cui è promotrice, alla social wall, dalle aree riservate ai comunicati e alla biografia, fino alla sezione sulle attività parlamentari, con i lavori nelle commissioni e delegazioni di cui è membro e gli interventi in Aula. Di particolare rilievo anche lo spazio dedicato alle attività territoriali, tra cui quelle relative al Polo SNA Calabria, presieduto dall’On. Princi.

Al centro del sito campeggia il messaggio “Un’Europa che cresce”, sintesi di un percorso nel quale il mandato europeo si innesta su una storia professionale fortemente orientata alla formazione e al servizio pubblico.

Già docente e dirigente scolastico, poi Vicepresidente della Regione Calabria, oggi membro del Parlamento europeo, l’On. Princi porta nella dimensione comunitaria un metodo costruito negli anni: leggere i bisogni, accompagnare le energie migliori e trasformarle in occasioni di sviluppo.

“Il progetto trae origine da una convinzione precisa: il lavoro istituzionale non deve restare chiuso nel linguaggio degli atti, né consumarsi nella rapidità di una notizia.

Va raccontato nel suo senso, nella visione che lo orienta – spiega l’eurodeputata –, per questo ho voluto una piattaforma che non si limitasse a rendicontare ciò che facciamo, ma aiutasse a comprendere perché lo facciamo e quali opportunità possono maturare da questo impegno”.

“Questo sito – aggiunge – è una soglia aperta. Chi lo attraversa deve poter trovare informazioni, certo, ma anche occasioni di contatto, strumenti per orientarsi, progetti a cui partecipare, percorsi da seguire.

Vorrei che diventasse un luogo in cui l’Europa si lascia comprendere e in cui la Calabria si racconta per il suo talento. La politica ha senso quando accorcia le distanze, quando genera fiducia, quando apre strade. È questa la direzione che continuerò a seguire”, conclude l’On. Giusi Princi.