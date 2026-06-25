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Hitachi Reggio, UILM: ‘Accordo storico al Mimit. Nuove prospettive per l’industria calabrese’

"Risultato importante per i lavoratori e per la Calabria" la nota del segretario Laurendi sulla firma dell'accordo sottoscritto presso il Ministero del Made in Italy

25 Giugno 2026 - 15:47 | Comunicato stampa

L’accordo sottoscritto con Mimit, Invitalia e Regione Campania rafforza il ruolo strategico del sito reggino e apre nuove prospettive per l’industria calabrese.

La UILM Calabria esprime soddisfazione per il percorso che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un passaggio importante che riconosce il valore strategico dello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria nel panorama industriale nazionale e nelle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno. L’intesa raggiunta conferma la centralità del sito reggino all’interno delle strategie industriali del gruppo e rappresenta un segnale concreto per il futuro dell’occupazione, degli investimenti e della crescita tecnologica in un territorio che ha bisogno di consolidare e valorizzare le proprie eccellenze produttive.

Il ruolo strategico di Hitachi e lo sviluppo del territorio

L’accordo rappresenta un risultato importante per i lavoratori e per l’intera Calabria. Si tratta di un riconoscimento del ruolo che lo stabilimento di Reggio Calabria svolge nella filiera ferroviaria italiana e della qualità delle professionalità che in questi anni hanno contribuito alla crescita e alla competitività del sito.

Per la UILM Calabria è fondamentale che agli impegni assunti seguano azioni concrete in termini di investimenti, innovazione tecnologica, rafforzamento delle produzioni e sviluppo occupazionale. La sfida è quella di consolidare ulteriormente la presenza industriale di Hitachi sul territorio, creando nuove opportunità di lavoro qualificato e rafforzando l’indotto collegato al comparto ferroviario.

L’esponente sindacale sottolinea l’importanza di questa intesa per l’intero Mezzogiorno:

“La Calabria può e deve essere protagonista nelle grandi strategie industriali del Paese. Il sito Hitachi di Reggio Calabria dimostra che il nostro territorio possiede competenze, capacità produttive e know-how in grado di competere ai massimi livelli. Per questo è necessario continuare a investire e a sostenere una realtà che rappresenta uno dei principali poli industriali del Sud Italia”.

Il coinvolgimento istituzionale e le prospettive future

La UILM Calabria considera particolarmente significativo il coinvolgimento delle istituzioni nazionali e regionali nel percorso definito al Ministero, elemento indispensabile per garantire continuità industriale, stabilità occupazionale e prospettive di crescita nel lungo periodo.

Il rafforzamento di Hitachi Rail a Reggio Calabria non riguarda soltanto il futuro dell’azienda, ma rappresenta una leva strategica per l’intero sistema produttivo regionale. Per questo la UILM continuerà a seguire con attenzione l’attuazione degli impegni previsti dall’accordo, con l’obiettivo di tutelare il lavoro e promuovere nuove opportunità di sviluppo per la Calabria.

Antonio Laurendi

Segretario generale UILM Calabria

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