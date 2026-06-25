Calcio a 5: la Cadi Futura saluta mister Tonino Martino

Un percorso importantissimo per la storia della società volge al termine, lasciando un’eredità di valori, sacrificio e grandi risultati. Due anni intensi, vissuti in un ruolo atipico e affascinante: quello di condottiero e giocatore all’occorrenza. Martino, infatti, non si è limitato a dirigere la squadra dalla panchina, ma quando la situazione lo richiedeva non ha esitato a indossare i guantoni e tornare tra i pali, regalando alla sua squadra un fantastico ritorno in campo che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi.

In sinergia con Humberto Honorio e con il Direttore Tecnico Angelo Saccà, Martino ha costruito una macchina molto competitiva, portando la Cadi Antincendi Futura a firmare la pagina più bella della propria storia. Il traguardo raggiunto parla chiaro: la semifinale playoff per la conquista della Serie A, il miglior piazzamento di sempre per il club. Un risultato che resterà indelebile negli annali, frutto di un lavoro certosino e di uno spirito di squadra che ha saputo emozionare l’intera comunità.

Auguriamo le migliori fortune professionali a Tonino Martino.

Il futuro della Cadi Antincendi Futura si preannuncia ricco di ambizione, vi terremo aggiornati.