Calciomercato: nuova avventura per l’attaccante Luca Ferraro. Cambia squadra e girone

E’ il primo dei calciatori della Reggina a trovare una nuova destinazione. Parliamo dell’attaccante Luca Ferraro, una stagione con la maglia amaranto, otto reti e due assist. Un campionato vissuto tra alti e bassi, a tratti strepitoso nel momento della sua migliore condizione. Passa alla Fidelis Andria. Insieme a lui nel reparto avanzato la società pugliese si è assicurata anche Francesco Umbaca. Quest’anno con la maglia del Savoia ha totalizzato 12 gol e 4 assist, mentre, nella passata stagione 2024/25 ha militato nel Sambiase registrando 10 gol e 3 assist.

Il comunicato

La Fidelis Andria comunica di aver raggiunto l’accordo preliminare con il calciatore Luca Ferraro per la stagione sportiva 2026/27.

Classe ’97, l’esperto attaccante arriva in biancazzurro dopo due stagioni da protagonista: lo scorso anno con la Reggina ha registrato 31 presenze, 8 gol e 2 assist, mentre nella stagione precedente (2024/25) con la maglia della Sambiase ha collezionato 35 presenze, 12 gol e 7 assist. Sono numeri che confermano le sue doti realizzative e la continuità di rendimento.