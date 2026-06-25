Nuova Giunta a Reggio, Cannizzaro lavora alle scelte finali: una donna vicesindaco?

La scelta degli assessori dirà molto sul metodo, sui rapporti interni alla coalizione e sulla capacità di mettere insieme rappresentanza politica e competenze. E i nomi potrebbero arrivare prima del 6 luglio...

La nuova Giunta comunale è sempre più vicina, ma Francesco Cannizzaro non intende bruciare le tappe. Il sindaco di Reggio Calabria vuole arrivare alla scelta degli assessori dopo avere valutato fino in fondo equilibri interni al centrodestra, competenze e il puzzle complessivo che guarda anche alla partita delle deleghe e delle presidenze di commissione, oltre che alle elezioni metropolitane in programma domenica 19 luglio.

A margine della conferenza stampa sull’operazione “Piazza Pulita”, rispondendo a una domanda del direttore Vincenzo Comi sui tempi della nuova squadra di governo, Cannizzaro ha chiarito il senso dell’attesa.

Il messaggio è netto: la Giunta poteva essere presentata subito dopo la vittoria, ma il sindaco ha preferito attendere la proclamazione dei consiglieri e la definizione dell’assemblea comunale.

“Se avessi voluto presentare la Giunta l’avrei potuto fare la mattina dopo la vittoria. Io invece ho riservato rispetto a chi il popolo ha eletto, perchè il sindaco voleva capire l’assetto definitivo dell’assemblea comunale. Adesso, con serenità, sto lavorando in maniera serena e spedita alla composizione della Giunta. Non c’è cosa di poter presentare alla città, nel cuore della città, in uno dei posti più suggestivi e più belli della città, la squadra che andrà poi a governare e che si assumerà l’onore e l’onore di governare tutti i processi, dai consiglieri comunali, ai consiglieri circoscrizionali, ai presidenti e il nuovo esecutivo. Saranno lì sul palchetto, al cospetto della città, perché da quel momento in poi, è giusto che i reggini riconoscano la propria classe dirigente. Questa è la strategia, utile a creare questo filo diretto con la città”, le parole di Cannizzaro.

Il sindaco ha ricordato che la proclamazione dei consiglieri è arrivata solo di recente (venerdi 12 giugno), dopo una fase segnata anche da ricorsi e riconteggi. Da qui la decisione di non anticipare i tempi anche a dispetto di chi sarebbe aspettato una Giunta già operativa, come accaduto ad esempio dall’altra parte dello Stretto con il sindaco Basile.

Giunta, nomi ufficializzati tra il 3 e il 4 luglio?

La data cerchiata in rosso resta quella di lunedì 6 luglio, giorno del primo Consiglio comunale dell’era Cannizzaro, convocato all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.

Proprio in quella sede è prevista la comunicazione ufficiale del sindaco sulla composizione della Giunta. Non è escluso, però, che i nomi degli assessori possano essere svelati prima.

L’ipotesi che emerge in queste ore porta al fine settimana precedente al Consiglio. Tra venerdì 3 e sabato 4 luglio, Cannizzaro potrebbe ufficializzare la squadra che lo accompagnerà nella nuova fase amministrativa e che sarà presente il 6 luglio all’Arena dello Stretto.

Tra le scelte da compiere rispetto alla Giunta, c’è anche la partita del vice sindaco. Secondo rumors, Cannizzaro potrebbe valutare un profilo femminile esterno al Consiglio comunale per ricoprire il ruolo.

Al momento, però, non ci sarebbe ancora una decisione definitiva, il sindaco continua a tenere il più stretto riserbo rispetto ai profili che faranno parte della sua Giunta.

Gli ultimi rumors, vedrebbero in pole per un assessorato (tra gli eletti) uno tra Antonino Maiolino e Federico Milia, con uno dei due che potrebbe essere il nuovo Presidente del consiglio, Massimo Ripepi e Demetrio Marino, con il commercialista Stefano Poeta e il presidente di Confindustria Rc Domenico Vecchio tra i nomi principali rispetto agli assessori esterni.

Più incerto appare il quadro relativo all’assessorato in quota Lega, quello di Reggio Futura e i profili donna (almeno 4) da inserire in Giunta, in questo caso con Cannizzaro che per almeno due postazioni potrebbe guardare fuori dagli eletti.

Il quadro resta in movimento, ma la direzione appare chiara: Cannizzaro ha evitato appositamente di velocizzare i tempi e punta a costruire una squadra riconoscibile, solida e pronta ad affrontare le varie problematiche, ma anche potenzialità, della città.

Dopo la vittoria netta alle urne, Cannizzaro vuole trasformare il consenso elettorale in una macchina amministrativa (non solo Giunta, ma anche uffici e dirigenti) efficiente e dinamica. La scelta degli assessori dirà molto sul metodo, sui rapporti interni alla coalizione e sulla capacità di mettere insieme rappresentanza politica e competenze.

Reggio aspetta la nuova Giunta, il sindaco Cannizzaro intanto manda un messaggio preciso: per far correre da domani Palazzo San Giorgio, serve prima mettere ogni casella al proprio posto. E con i giusti tempi…