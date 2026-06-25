Reggio, tutto pronto per le due giornate con il Consiglio Nazionale Forense

Due giornate di rilievo nazionale vedranno protagonista Reggio Calabria e il suo Foro il 25 e il 26 giugno 2026, con il Consiglio Nazionale Forense che ha scelto la città dello Stretto come sede di un appuntamento istituzionale di primo piano per l’avvocatura italiana.

Il CNF incontra i fori calabresi

Mercoledì 25 giugno, in Piazza Orsi presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, a partire dalle ore 16:00, il CNF incontrerà tutti i fori calabresi: i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Calabria, i rappresentanti calabresi di Cassa Forense e dell’Organismo Congressuale Forense, i componenti dei Consigli Giudiziari, le Commissioni Pari Opportunità, i Consigli Distrettuali di Disciplina e le associazioni forensi del territorio.

I lavori, aperti dai saluti dell’Avv. Rosario Maria Infantino, Presidente dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Calabria “Zaleuco Locrese” e dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, e del Presidente del CNF Avv. Francesco Greco, saranno coordinati dal Vice Presidente del CNF Avv. Francesco Napoli e dal Consigliere CNF Avv. Antonello Talerico.

Al centro del confronto la riforma dell’ordinamento forense e l’inserimento dell’avvocato in Costituzione, la funzionalità degli uffici giudiziari, l’emergenza carceri, le scoperture di organico, l’edilizia giudiziaria in Calabria.

La giornata di studio “Mediterraneo dei Diritti”

Venerdì 26 giugno, nella Sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà la giornata di studio “Mediterraneo dei Diritti – Un percorso di libertà, giustizia, uguaglianza tra le sponde del Mare Nostrum”, aperta dal Presidente Greco alla presenza delle autorità istituzionali, forensi e giudiziarie.

Al centro del confronto: tratta degli esseri umani, rotte migratorie e protezione delle vittime, responsabilità dell’informazione, mediazione interculturale, tutela delle minoranze, ruolo dei difensori dei diritti umani nei Paesi del Mediterraneo e impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti fondamentali.

Reggio Calabria crocevia di culture, diritti e cooperazione

La scelta di Reggio Calabria come sede di entrambi gli appuntamenti conferma il ruolo strategico riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forense alla città dello Stretto e al Foro reggino, naturale porta del Mediterraneo e crocevia di culture, diritti e cooperazione tra popoli.

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Un riconoscimento che valorizza la storia, la vocazione internazionale e l’impegno quotidiano dell’avvocatura reggina e calabrese nella tutela dei diritti fondamentali e nel rafforzamento del servizio giustizia.