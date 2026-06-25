Porticciolo di Villa San Giovanni, Creazzo: ‘Risorsa strategica ancora chiusa’
"Il porticciolo turistico di Villa risulta ancora chiuso e non operativo, nonostante la procedura di gara si sia conclusa il 5 maggio" le parole di Creazzo
25 Giugno 2026 - 08:29 | di Redazione
“Ad oggi, il porticciolo turistico di Villa San Giovanni risulta ancora chiuso e non operativo, nonostante la procedura di gara si sia conclusa il 5 maggio. Una situazione che sta creando difficoltà ai diportisti e alle attività commerciali del territorio, proprio all’inizio della stagione estiva, quando un’infrastruttura così importante dovrebbe rappresentare un volano per il turismo nautico e per l’economia locale”.
Così in un post su Facebook l’ex consigliere regionale Domenico Creazzo, che prosegue:
“Negli ultimi anni, grazie alla piena operatività del porto, alla presenza costante del personale e ai servizi offerti, Villa San Giovanni era diventata un punto di riferimento per la nautica da diporto, tanto da essere paragonata alla “Montecarlo dello Stretto” per la presenza di yacht, imbarcazioni prestigiose ed eventi capaci di valorizzare la città. Oggi, mentre il porto risulta ancora non operativo, all’interno del bacino sono presenti diverse imbarcazioni. Alcune di queste potrebbero essere prive di un regolare titolo autorizzativo, circostanza che dovrà naturalmente essere verificata dagli enti competenti”.
La richiesta di chiarezza sugli spazi portuali
“Sarebbe pertanto opportuno chiarire pubblicamente a quale titolo siano occupati gli spazi portuali, quali controlli siano stati effettuati e chi garantisca, durante questa fase, la vigilanza, la sicurezza e la corretta utilizzazione dell’area. Non si formulano accuse nei confronti di nessuno: si chiedono semplicemente trasparenza, verifiche e risposte certe, nell’interesse dei cittadini, dei diportisti e degli operatori economici”.
Il porto come motore di sviluppo per la città
“Il porto di Villa San Giovanni occupa una posizione straordinaria, all’ingresso dello Stretto di Messina e lungo una delle principali rotte nautiche del Mediterraneo. Quando è operativo e ben organizzato, può attrarre imbarcazioni, equipaggi e visitatori, generando benefici per ristoranti, bar, negozi, strutture ricettive, artigiani, fornitori e servizi locali. Un porto turistico non è soltanto un luogo di ormeggio: significa sicurezza, accoglienza, occupazione, promozione del territorio e sviluppo economico. Ogni ulteriore giorno di chiusura rischia di trasformarsi in un’opportunità perduta per l’intera comunità. Villa San Giovanni merita risposte chiare e la rapida riapertura di un’infrastruttura fondamentale, affinché il porto possa tornare a essere la “Montecarlo dello Stretto” e un autentico motore di sviluppo per la città”.
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