Porticciolo di Villa San Giovanni, Creazzo: ‘Risorsa strategica ancora chiusa’

"Il porticciolo turistico di Villa risulta ancora chiuso e non operativo, nonostante la procedura di gara si sia conclusa il 5 maggio" le parole di Creazzo

“Ad oggi, il porticciolo turistico di Villa San Giovanni risulta ancora chiuso e non operativo, nonostante la procedura di gara si sia conclusa il 5 maggio. Una situazione che sta creando difficoltà ai diportisti e alle attività commerciali del territorio, proprio all’inizio della stagione estiva, quando un’infrastruttura così importante dovrebbe rappresentare un volano per il turismo nautico e per l’economia locale”.

Così in un post su Facebook l’ex consigliere regionale Domenico Creazzo, che prosegue:

“Negli ultimi anni, grazie alla piena operatività del porto, alla presenza costante del personale e ai servizi offerti, Villa San Giovanni era diventata un punto di riferimento per la nautica da diporto, tanto da essere paragonata alla “Montecarlo dello Stretto” per la presenza di yacht, imbarcazioni prestigiose ed eventi capaci di valorizzare la città. Oggi, mentre il porto risulta ancora non operativo, all’interno del bacino sono presenti diverse imbarcazioni. Alcune di queste potrebbero essere prive di un regolare titolo autorizzativo, circostanza che dovrà naturalmente essere verificata dagli enti competenti”.

La richiesta di chiarezza sugli spazi portuali

“Sarebbe pertanto opportuno chiarire pubblicamente a quale titolo siano occupati gli spazi portuali, quali controlli siano stati effettuati e chi garantisca, durante questa fase, la vigilanza, la sicurezza e la corretta utilizzazione dell’area. Non si formulano accuse nei confronti di nessuno: si chiedono semplicemente trasparenza, verifiche e risposte certe, nell’interesse dei cittadini, dei diportisti e degli operatori economici”.

Leggi anche

Il porto come motore di sviluppo per la città