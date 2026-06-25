Jammin Village a Condofuri Marina, Nucera: ‘Si chiude un capitolo di trent’anni’

“Non riesco ancora a crederci. Dopo trent’anni di Jammin Village a Condofuri Marina, quest’anno per la prima volta non apriremo. Un luogo dove sono cresciute intere generazioni, dove ho riso, pianto, ballato e condiviso birre, abbracci e serate indimenticabili. Un posto sicuro per le famiglie – prosegue la Nucera – per i bambini che correvano liberi, per i disabili che sono sempre stati al centro di tutto. Un’attività che ha portato turismo, economia locale, lavoro onesto e tanto amore per il nostro territorio”.

Inizia così Aurora Nucera nel post sulla pagina ufficiale Facebook del “Villaggio Jammin”, la nota struttura turistica di Condofuri Marina.

Il racconto di Aurora Nucera sul Jammin Village

“Per me era molto più di un locale: era casa. Ci sono cresciuta, ci ho messo l’anima, la passione, le energie di una ventenne che ha deciso di buttarsi in prima persona. Quest’anno ho seguito io direttamente tutte le pratiche burocratiche… e ho visto da vicino una realtà che mi ha lasciato senza parole. Settimane intere a sentirmi dire “signorina, passi domani”, ad andare e tornare dal Comune, a sollecitare senza mai ricevere risposte chiare. I lotti demaniali sono usciti a marzo 2026, ma il nostro non c’era perché l’area non era ancora del tutto sgomberata. Non è mai arrivato un avviso ufficiale con una scadenza. Nonostante fossi lì quasi ogni giovedì pomeriggio a chiedere aggiornamenti, nessuno mi ha mai messa al corrente del problema”.

“L’11 maggio è uscito finalmente il nostro lotto. Abbiamo vinto la gara l’11 giugno, con la stagione estiva già iniziata. Abbiamo chiesto di applicare l’Articolo 38 del Codice della Navigazione per occupare anticipatamente l’area a nostro rischio e pericolo, ma ci è stato negato. Perché per loro l’urgenza non può venire da un privato… e aprire “l’ennesimo ristorantino sulla spiaggia” non è considerato urgente”.

Trent’anni di storia e il dolore per la chiusura

“Così si chiude un capitolo di trent’anni. E qui mi si stringe il cuore soprattutto pensando ai miei genitori. Mamma e papà che per trent’anni hanno portato avanti tutto questo con una dignità, un rispetto e un’onestà che oggi ammiro ancora di più. Hanno sacrificato estati, domeniche, notti insonni, rinunce personali… hanno costruito con le proprie mani un pezzo di paradiso per la nostra comunità. Li ho visti stanchi, ma mai arresi. Li ho visti sorridere ai clienti come se fossero di famiglia. Hanno dato tutto, sempre. E oggi, a soli vent’anni, vedere la loro creatura fermarsi per colpa della burocrazia mi fa male in un modo che non so spiegare. Sono triste, amareggiata, delusa… ma anche grata. Grata a tutti i clienti che in questi giorni mi hanno scritto o chiamato, dimostrando un affetto che non mi aspettavo così grande. Grazie ai miei amici che mi hanno tenuta su, distratta e fatto ridere anche nei momenti più bui. E grazie alla mia famiglia, il mio porto sicuro, il mio rifugio, sempre presente”.

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